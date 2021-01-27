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Україна ввела санкції проти російських авіакомпаній

27 січня, 12:58

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Обмеження запроваджуються на три роки

Україна ввела санкції проти російських авіакомпаній, які здійснюють або обслуговують як міжнародні польоти, так і рейси усередині РФ. Обмеження введені на три роки за польоти над окупованих Кримом. Санкції передбачають повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень цих авіакомпаній в Україні.

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Таке рішення прийняв Кабінет Міністрів на засіданні 27 січня, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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До списку потрапили 13 компаній:

  • "Побєда";
  • "223 Льотний загін" (належить Міноборони РФ);
  • Вологодське авіаційне підприємство;
  • "Красавіа";
  • "Коміавіатранс";
  • "Азимут";
  • "Іраеро";
  • "Авіасервіс";
  • "Тулпар Ейр";
  • "Аеролімузін";
  • "Авіаційні технології інвестиції сервіс";
  • Державна корпорація з організації повітряного руху в РФ;
  • "Симаргл".

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Нагадаємо, після окупації Криму Україна заборонила зліт-посадку з аеропорту "Сімферополь" всім авіакомпаніям і закрила повітряний простір над всією територією півострова ще в березні 2014 року. Авіакомпаніям, що порушують цю заборону, загрожують санкції.

Також в 2015 році Україна ввела заборону будь-яких транзитних польотів російських авіакомпаній через територію країни. До всіх заборон у Росію з України літало п'ять російських авіакомпаній: "Трансаеро", "Аерофлот", S7, UTair, "Росія", а також три українські перевізники: МАУ, "Дніпроавіа", "Мотор Січ". Компанія WizzAir Україна ще до появи заборон припинила польоти із "Жулян" до Москви.

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Росія Украина авіа санкції авіакомпанія Кабінет міністрів

Джерело: Сьогодні

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