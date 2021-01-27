Україна ввела санкції проти російських авіакомпаній, які здійснюють або обслуговують як міжнародні польоти, так і рейси усередині РФ. Обмеження введені на три роки за польоти над окупованих Кримом. Санкції передбачають повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень цих авіакомпаній в Україні.

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Таке рішення прийняв Кабінет Міністрів на засіданні 27 січня, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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До списку потрапили 13 компаній:

"Побєда";

"223 Льотний загін" (належить Міноборони РФ);

Вологодське авіаційне підприємство;

"Красавіа";

"Коміавіатранс";

"Азимут";

"Іраеро";

"Авіасервіс";

"Тулпар Ейр";

"Аеролімузін";

"Авіаційні технології інвестиції сервіс";

Державна корпорація з організації повітряного руху в РФ;

"Симаргл".

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Нагадаємо, після окупації Криму Україна заборонила зліт-посадку з аеропорту "Сімферополь" всім авіакомпаніям і закрила повітряний простір над всією територією півострова ще в березні 2014 року. Авіакомпаніям, що порушують цю заборону, загрожують санкції.

Також в 2015 році Україна ввела заборону будь-яких транзитних польотів російських авіакомпаній через територію країни. До всіх заборон у Росію з України літало п'ять російських авіакомпаній: "Трансаеро", "Аерофлот", S7, UTair, "Росія", а також три українські перевізники: МАУ, "Дніпроавіа", "Мотор Січ". Компанія WizzAir Україна ще до появи заборон припинила польоти із "Жулян" до Москви.

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