Змінить правила гри на ринку. У Ryanair з'явився "супер-літак" (фото, відео)

Boeing 737-8200. Фото: twitter.com/Essiejosie
Найбільша в Європі лоукост-авіакомпанія Ryanair, яка раніше замислювалася про різке зниження цін на квитки, Отримала найбільший і найсучасніший літак в своєму флоті Boeing 737-8200 з сімейства 737 MAX. Він уже прибув з заводу в Сіетлі на базу авіакомпанії у Дубліні.
Про це повідомляє avianews.com.
Цей авіалайнер має 197 крісел, в той час як в моделі Boeing 737-800, з яких складається флот авіакомпанії зараз, 189 місць.
Boeing розробив нову версію літака з більшим числом місць спеціально для Ryanair.
Щоб модель відповідала правилам евакуації, в неї додали два аварійні виходи. Тепер загальне число виходів становить 10.
Закупівля нових літаків дозволить Ryanair збільшити провізні ємності на кожному рейсі на 4%.
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При цьому витрата палива на перевезення кожного крісла зменшиться одразу на 16% в порівнянні з моделлю Boeing 737-800. Це стане можливим завдяки збільшенню числа місць, новим двигунам і новим закінцівки крила.
Через це модель Boeing 737-8200 в Ryanair називають Gamechanger – літаком, який змінить існуючі правила гри на ринку.
Ryanair замовив для себе і дочірніх авіакомпаній Malta Air і Buzz 210 нових літаків.
Раніше лоукостер Wizz Air і Ryanair показали собівартість перевезень.