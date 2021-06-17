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Изменит правила игры на рынке. У Ryanair появился "супер-самолет" (фото, видео)

17 июня 2021 20:00

Денис Беспалов Денис Беспалов

Крупнейшая в Европе лоукост-авиакомпания получила первый самый большой в своем флоте Boeing 737-8200 из семейства 737 MAX

Boeing 737-8200. Фото: twitter.com/Essiejosie

Boeing 737-8200. Фото: twitter.com/Essiejosie

Крупнейшая в Европе лоукост-авиакомпания Ryanair, которая ранее задумывалась о резком снижении цен на билеты, получила самый большой и современный самолет в своем флоте Boeing 737-8200 из семейства 737 MAX. Он уже прибыл с завода в Сиэтле на базу авиакомпании и Дублине.

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Об этом сообщает avianews.com.

Этот авиалайнер имеет 197 кресел, в то время как в модели Boeing 737-800, из которой состоит флот авиакомпании сейчас, 189 мест.

Boeing разработал новую версию самолета с большим числом мест специально для Ryanair.

Чтобы модель соответствовала правилам эвакуации, в нее добавили два аварийных выхода. Теперь общее число выходов составляет 10.

Boeing 737-8200. Фото: twitter.com/Essiejosie
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Закупка новых самолетов позволит Ryanair увеличить провозные емкости на каждом рейсе на 4%.

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При этом расход топлива на перевозку каждого кресла уменьшится сразу на 16% по сравнению с моделью Boeing 737-800. Это станет возможным благодаря увеличению числа мест, новым двигателям и новым законцовкам крыла.

Из-за этого модель Boeing 737-8200 в Ryanair называют Gamechanger – самолетом, который изменит существующие правила игры на рынке.

Ryanair заказал для себя и дочерних авиакомпаний Malta Air и Buzz 210 новых самолетов.

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Ранее лоукостеры Wizz Air и Ryanair показали себестоимость перевозок.

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