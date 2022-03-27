Евакуація із гарячих точок: "Укрзалізниця" опублікувала графік рейсів на 27 березня

Укрзалізниця продовжує евакуацію українців у безпечні населені пункти. Компанія оприлюднила графік евакуаційних потягів на 27 березня.
Розклад з'явився на сайті "Укрзалізниці".
Як курсуватимуть потяги?
Київ, вокзал Дарниця:
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- 9:00 — Інтерсіті+ Київ — Львів;
- 17:00 — Інтерсіті+ Київ — Львів.
Харків:
11:30 — №209/210 Харків — Ужгород.
Дніпро:
20:00 — №234/233 Дніпро — Чоп.
Краматорськ:
- 13:00 — №274/273 Краматорськ — Львів;
- 16:00 — №276/275 Краматорськ — Львів.
Одеса:
22:32 — Одеса — Ужгород.
Інші:
- 14:00 — 5501 Новозолотарівка — Лозова
- 16:10 — 7931 Покровськ — Дніпро
- 23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро
"Укрзалізниця" повертає платний проїзд на деякі рейси
Усі нерегулярні евакуаційні рейси є безкоштовними, однак з 21 березня "Укрзалізниця" повертає платний проїзд на рейси, які з заходу їдуть у центр, на схід та південь, а також у певні країни.