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Евакуація із гарячих точок: "Укрзалізниця" опублікувала графік рейсів на 27 березня

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27 березня, 04:53
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"Сьогодні" детально розповість, до яких міст України можна евакуюватися потягом
"Укрзалізниця" евакуйовує людей у безпечні місця/Фото: колаж: "Сьогодні"
"Укрзалізниця" евакуйовує людей у безпечні місця/Фото: колаж: "Сьогодні"

Укрзалізниця продовжує евакуацію українців у безпечні населені пункти. Компанія оприлюднила графік евакуаційних потягів на 27 березня.

Розклад з'явився на сайті "Укрзалізниці".

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Як курсуватимуть потяги?

Київ, вокзал Дарниця:

  • 9:00 — Інтерсіті+ Київ — Львів;
  • 17:00 — Інтерсіті+ Київ — Львів.

Харків:

11:30 — №209/210 Харків — Ужгород.

Дніпро:

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20:00 — №234/233 Дніпро — Чоп.

Краматорськ:

  • 13:00 — №274/273 Краматорськ — Львів;
  • 16:00 — №276/275 Краматорськ — Львів.


Одеса:

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22:32 — Одеса — Ужгород.

Інші:

  • 14:00 — 5501 Новозолотарівка — Лозова
  • 16:10 — 7931 Покровськ — Дніпро
  • 23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро

"Укрзалізниця" повертає платний проїзд на деякі рейси

Усі нерегулярні евакуаційні рейси є безкоштовними, однак з 21 березня "Укрзалізниця" повертає платний проїзд на рейси, які з заходу їдуть у центр, на схід та південь, а також у певні країни.

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