Експерт розповів, як "Укравтодор" зламав договорняки та відкати

Наявність одного підрядника замість 30 дозволило, починаючи з 2020 року, забути про практику "подрібнення ділянок" під час ремонтів доріг в Україні. Завдяки такому підходу "Укравтодору" в минуле відходять ситуації, коли на одній і тій же трасі один кілометр хорошого покриття чергується з 2 км дороги з ямами.

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Про це розповів в інтерв'ю НВ інфраструктурний експерт Станіслав Гвоздіков.

"Раніше в "Укравтодорі" договорняки і відкати були буденністю. Зокрема, це працювало завдяки подрібненню ділянок... Тепер тендери укрупнені. У 2020 році це було перше рішення, яке змінило все", – заявив він.

Гвоздіков нагадав: там, де раніше було 30 тендерів на 30 ділянках дороги, які здійснювали 30 сумнівних маленьких компаній, тепер 1 тендер та 1 підрядник, який виконує значний обсяг робіт. Така практика запозичена у європейських держав. При цьому, як зазначив експерт, в країнах ЄС подібні великі компанії ніхто не звинувачує у створенні "картелів", як це відбувається зараз в Україні.

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"Якщо дивитися на ринок, наприклад, Німеччини чи Іспанії – там одна або дві компанії мають найбільшу частку ринку. Це не 20%, як в Україні, а більше 50-60% всього ринку. Але повірте, ніхто не говорить про картель. Всі розуміють – не може нова компанія без досвіду і фінансів будувати автобани. А ось з точки зору українських розслідувачів, усі ринки ЄС – це суцільний картель", – зазначив Гвоздіков.

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На його думку, інформаційні маніпуляції про так звані картелі та синдикати в Україні найчастіше фінансують ті підрядні організації, які не дотягують до національного рівня.

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Окремо експерт акцентував увагу на ще одному нововведенні "Укравтодору" – йдеться про закупівлю не тільки ділянки дороги, а й штучних споруд (мостів, шляхопроводів) в одному тендері. Якщо міст розташований на цій ділянці, то він заходить у цей тендер.

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"Що робили попередники? Міст на дорозі в окремий тендер, розв'язку – в інший, під'їзд – в третій. Три різних підрядники, три різних проєктанти, різна якість. В результаті ми мали побудований міст, який не можна було здати в експлуатацію, тому що підрядна організація, яка оновлювала під'їзди, не закінчила проєкт", – додав Гвоздіков.

Нагадаємо, у 2020 році "Укравтодор" на виконання президентської програми "Велике будівництво" побудував і відремонтував рекордну кількість доріг – 4056 км. При цьому ремонт 1 км дороги коштував державі менше на 4,5 млн грн, а якість робіт покращилася.



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