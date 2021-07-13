Фраза "Пані та панове" пішла в минуле. Lufthansa змінила вітання для пасажирів

Стюардеса / Фото: Getty Images

Німецька авіакомпанія Lufthansa відмовиться від вітання пасажирів словами "пані та панове" і від його англійського варіанту – "леді і джентльмени" і перейде на гендерно-нейтральні фрази.

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Про це повідомляє видання Die Welt.

Як повідомив представник Lufthansa, тепер співробітники будуть звертатися до клієнтів зі словами "Привіт", "Добрий вечір" або просто "Ласкаво просимо на борт".

Нейтральні звернення будуть використовувати всі авіакомпанії, що входять в Lufthansa Group:

Austrian;

Swiss;

Eurowings;

Brussels Airlines.

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Ці правила не будуть обмежуватися лише пасажирами, а й будуть стосуватися всієї групи Lufthansa.

У компанії відзначають, що процес переходу на гендерно-нейтральний мова займе певний час.

Раніше в Lufthansa Group заявили про нові правила носіння маски на борту.