Фраза "Дамы и господа" ушла в прошлое. Lufthansa изменила приветствие для пассажиров

Стюардесса / Фото: Getty Images

Немецкая авиакомпания Lufthansa откажется от приветствия пассажиров словами "дамы и господа" и от его английского варианта – "леди и джентльмены" и перейдет на гендерно-нейтральные фразы.

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Об этом сообщает издание Die Welt.

Как сообщил представитель Lufthansa, теперь сотрудники будут обращаться к клиентам со словами "Привет", "Добрый вечер" или просто "Добро пожаловать на борт".

Нейтральные обращения будут использовать все авиакомпании, входящие в Lufthansa Group:

Austrian;

Swiss;

Eurowings;

Brussels Airlines.

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Эти правила не будут ограничиваться только пассажирами, но и будут касаться всей группы Lufthansa.

В компании отмечают, что процесс перехода на гендерно-нейтральный язык займет определенное время.

Ранее в Lufthansa Group заявили о новых правилах ношения маски на борту.