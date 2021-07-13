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Фраза "Дамы и господа" ушла в прошлое. Lufthansa изменила приветствие для пассажиров

13 июля 2021 19:14

Денис Беспалов Денис Беспалов

Немецкая авиакомпания решила перейти на гендерно-нейтральное приветствие

Стюардесса

Стюардесса / Фото: Getty Images

Немецкая авиакомпания Lufthansa откажется от приветствия пассажиров словами "дамы и господа" и от его английского варианта – "леди и джентльмены" и перейдет на гендерно-нейтральные фразы.

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Об этом сообщает издание Die Welt.

Как сообщил представитель Lufthansa, теперь сотрудники будут обращаться к клиентам со словами "Привет", "Добрый вечер" или просто "Добро пожаловать на борт".

Нейтральные обращения будут использовать все авиакомпании, входящие в Lufthansa Group:

  • Austrian;
  • Swiss;
  • Eurowings;
  • Brussels Airlines.

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Эти правила не будут ограничиваться только пассажирами, но и будут касаться всей группы Lufthansa.

В компании отмечают, что процесс перехода на гендерно-нейтральный язык займет определенное время.

Ранее в Lufthansa Group заявили о новых правилах ношения маски на борту.

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