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Цифра дня. Кожна третя країна в світі повністю закрита для туристів

9 березня, 14:46

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Особливо суворі обмеження діють в Азійсько-Тихоокеанському регіоні та Європі

Третина країн світу – 32% – все ще повністю закриті для іноземних туристів через пандемію COVID-19. Те, що ситуація залишається настільки складною, пояснюють появою нових штамів коронавірусу.

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Про це йдеться в звіті Всесвітньої туристської організації ООН (UNWTO).

Цікаво, що найжорсткіші обмеження вводять у Європі та Східній Азії. Так, з 69 "закритих" країн:

  • 30 знаходяться в Азійсько-Тихоокеанському регіоні;
  • 15 – в Європі;
  • 11 – в Африці;
  • 10 – в Північній і Південній Америці;
  • 3 – на Близькому Сході.
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Ще 34% країн закриті частково. А довідки про ПЛР-тести на COVID-19 так чи інакше вимагають 32% держав. У квітні 2020 року кількість країн, які ввели обмеження на поїздки, досягала 100%.

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В UNWTO сподіваються, що жорсткі обмеження на поїздки більше не продовжуватимуть:

"Ми повинні визнати, що ці обмеження потрібно постійно переглядати, ґрунтуючись на останніх даних про ситуацію з зараженнями. Інакше неможливо забезпечити перезапуск галузі, в якій зайняті мільйони людей", – сказав генеральний секретар UNWTO Зураб Пололікашвілі.

За даними UNWTO, за підсумками 2020 року міжнародний туризм скоротився на 74%, а експортні доходи від нього – на 1,3 трлн доларів.

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До речі, Грузія з 1 березня відкрила повітряні кордони для українців. Тепер цю країну можуть відвідувати вітчизняні туристи. Для в'їзду потрібен свіжий негативний ПЛР-тест на коронавірус. Ще один доведеться здати по прильоту:

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туризм туристи поїздки коронавірус пандемія обмеження заборони цифра дня

Джерело: Сьогодні

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