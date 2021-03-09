Цифра дня. Кожна третя країна в світі повністю закрита для туристів

Третина країн світу – 32% – все ще повністю закриті для іноземних туристів через пандемію COVID-19. Те, що ситуація залишається настільки складною, пояснюють появою нових штамів коронавірусу.
Про це йдеться в звіті Всесвітньої туристської організації ООН (UNWTO).
Цікаво, що найжорсткіші обмеження вводять у Європі та Східній Азії. Так, з 69 "закритих" країн:
- 30 знаходяться в Азійсько-Тихоокеанському регіоні;
- 15 – в Європі;
- 11 – в Африці;
- 10 – в Північній і Південній Америці;
- 3 – на Близькому Сході.
Ще 34% країн закриті частково. А довідки про ПЛР-тести на COVID-19 так чи інакше вимагають 32% держав. У квітні 2020 року кількість країн, які ввели обмеження на поїздки, досягала 100%.
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В UNWTO сподіваються, що жорсткі обмеження на поїздки більше не продовжуватимуть:
"Ми повинні визнати, що ці обмеження потрібно постійно переглядати, ґрунтуючись на останніх даних про ситуацію з зараженнями. Інакше неможливо забезпечити перезапуск галузі, в якій зайняті мільйони людей", – сказав генеральний секретар UNWTO Зураб Пололікашвілі.
За даними UNWTO, за підсумками 2020 року міжнародний туризм скоротився на 74%, а експортні доходи від нього – на 1,3 трлн доларів.
До речі, Грузія з 1 березня відкрила повітряні кордони для українців. Тепер цю країну можуть відвідувати вітчизняні туристи. Для в'їзду потрібен свіжий негативний ПЛР-тест на коронавірус. Ще один доведеться здати по прильоту:
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