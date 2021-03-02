Іноземці закинули України. Звідки все ще їдуть? (інфографіка)

В Україні за 2020 рік в'їхали 3,38 млн іноземців. Якщо порівнювати з 2019 роком, коли країну відвідало 13,7 млн іноземних громадян, відбувся спад у чотири рази. Зрозуміло, що це пов'язано насамперед з карантинними обмеженнями, у тому числі тимчасовим закриттям кордонів України на в'їзд для іноземців.

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Про це повідомило Держагентство розвитку туризму (ДАРТ).

Найбільше іноземних відвідувачів прибуло з таких країн:

Молдова – понад 930 тис. (у чотири рази менше, ніж роком раніше);

Білорусь – близько 464 тис. (у п'ять разів менше);

Росія – понад 390 тис. (у 5,4 рази менше);

Румунія – 229 тис. (у три рази менше);

Туреччина – 149 тис. (вдвічі менше).

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Обсяг перевезень в аеропортах України становив 8,66 млн пасажирів – в 2,8 рази менше, ніж роком раніше. Іноземців, які прилетіли в Україну на літаках, нарахували 702,76 тис.

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Нагадаємо, з 1 березня Грузія відкрила повітряні кордони для туристів України. Які є обмеження, і чи слід вже планувати поїздку, розповідали новини "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

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