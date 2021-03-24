"Велике будівництво" оновить дороги в Луганській і Вінницькій областях

У Луганській області почалося будівництво траси Лисичанськ – Бахмут, а у Вінницькій області 20 місцевих громад оновлять свої дороги. Роботи пройдуть в рамках реалізації програми президента "Велике будівництво".

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Луганська область

Першим дорожнім об'єктом "Великий будівництва" в Луганській області стала дорога Т-13-02 "КПП "Танюшівка" – Старобільськ – Бахмут", яка є частиною маршруту "Лисичанськ – Бахмут". На об'єкті вже працює потужна фреза WIRTGEN 200 (Німеччина), яка знімає шар старого покриття товщиною близько 100 мм. Надалі до робіт будуть залучені асфальтоукладальники VÖGELE.

"Наразі тут працюють дорожники ТОВ "Автомагістраль-Південь". Фактично, це буде нова дорога, пересуватися якою стане швидко, комфортно і безпечно. Підрядник готовий залучити до проведення робіт майже 100 працівників та 70 одиниць спецтехніки" , – цитує Укрінформ луганських шляховиків.

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Під час ремонту дороги, обіцяють в Луганському автодорі, її не перекриватимуть, залишаючи рух в одному напрямку вільним.

За планом Служби автомобільних доріг в Луганській області, поточний середній ремонт всієї дороги Лисичанськ – Бахмут планується завершити не пізніше червня 2021 року.

Вінницька область

"У квітні "Автомобільні дороги України" почнуть проводити комплекс робіт з експлуатаційного утримання та поточного дрібному ремонту насамперед на дорогах загального користування місцевого значення тих територіальних громад, які уклали договір про виділення коштів" , – повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

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Такі договори у Вінницькій області вже підписали 20 з 63 громад. Вони цього року спрямують на ремонт місцевих доріг на умовах співфінансування з Державного дорожнього фонду 21,21 млн грн.

ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області" також бере на себе зобов'язання щодо виділення коштів в сумах не менше, ніж виділено територіальними громадами на відновлення місцевих доріг.

За словами Борзова, нестача коштів у Державному дорожньому фонді не дозволяє одночасно відновити всю мережу автомобільних доріг. Йдеться, зокрема, про ті, що знаходяться в аварійному стані і пролягають поруч або через територію села (селища).

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Як зазначив голова Вінницької ОДА, 13,44% надходжень від акцизного податку на бензин сьогодні зараховують до бюджету громад – це саме ті кошти, які громади можуть і повинні залучати до відновлення доріг.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що в рамках президентської програми оновлення інфраструктури планується до кінця 2023 року відбудувати всю мережу загальнодержавних доріг. Йдеться про більш ніж 20 тис. км трас між великими містами, за які відповідає "Укравтодор".

Також в ході нової програми "Велика реставрація "Будуть комплексно відновлюватися об'єкти культурної спадщини, включаючи будівництво та ремонт під'їзних доріг.

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