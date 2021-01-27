Багато хто вважає, що 2020-й став роком виключно викликів та випробувань, проте разом із цим, він пройшов під знаком важливих змін та трансформації наших цінностей. Ми почали все більше часу проводити зі своєю сім‘єю, тому з’явилась необхідність виокремлення власного простору для кожного члена сім’ї: комусь місце для дистанційної роботи, для дітей та студентів — місце для онлайн-навчання, а також не потрібно забувати і про зустріч із друзями. Так, найголовнішим пріоритетом при виборі житла став комфорт для всієї сім’ї, а ціна відійшла на другий або й на третій план, бо у багатьох із нас з’явилась необхідність у додаткових квадратних метрах. Тож, якщо ви збираєтесь "розширятись" або ж тільки плануєте придбати власну квартиру чи будинок у передмісті, то добірка ТОП-7 трендів вибору житла у 2021 році саме для вас.

№ 1. Квартира для життя, а не просто місце для "ночівлі" — тренд на житлові комплекси комфорткласу

Починаючи з грудня 2020 року частка новобудов комфорткласу збільшилася з 43% до 46%, а частка ЖК економкласу, навпаки, зменшилася з 22% до 18%. Це свідчить про те, що споживачі дедалі частіше обирають житлові комплекси комфорткласу та відмовляються від компромісних рішень, які несуть у собі житлові комплекси економкласу. Особливою популярністю користуються житлові комплекси комфорткласу у передмістях Києва. Річ у тім, що новобудови міст – супутників столиці поєднують переваги приватного будинку із комфортом, який пропонує сучасне міське життя. Найвдалішим прикладом цього симбіозу є ЖК "Синергія Сіті", що знаходиться у зеленій зоні курортного міста Ірпінь, в якому забудовник передбачив усе для комфортного життя – від розвиненої інфраструктури та високого рівня приватності із закритою територією до неймовірних видів на ліс та облаштованої міської набережної з зонами для відпочинку й занять спортом.

ЖК "Синергія Сіті"

№ 2. Особистий простір для кожного члена сім‘ї — тренд на "великі квадрати"

Експерти ринку нерухомості відзначають, що починаючи з літа 2020 року споживач дедалі частіше відмовляється від однокімнатних квартир у столиці, обираючи дво- чи трикімнатні квартири у містах – супутниках Києва загальною площею від 55 до 80 метрів квадратних. І тут питання не тільки у різниці ціні за квадратний метр (середня вартість метра квадратного у новобудовах столиці — 27100 грн, у передмісті — 19500 грн), а й у комфорті для всіх жителів квартири. Перехід на дистанційну роботу та навчання сприяв виникненню потреби у власному просторі для організації робочого процесу та лаунж-зони для відпочинку або ж зустрічі із друзями, окремо від житлових кімнат. У ЖК "Синергія Сіті" забудовник ще на етапі проєктування передбачив планування, які включають окреме приміщення для облаштування кабінету, а також тераси в апартаментах із великою квадратурою для відпочинку, занять йогою або ж навіть невеличких вечірок із видом на міську набережну, і широкі лоджії у кожній квартирі.

№ 3 Комфорт у квартирі – це ще не все. Тренд – унікальність архітектурних рішень та дизайну прибудинкової території житлових комплексів

Минулий рік показав, наскільки важливою є прибудинкова територія комплексу як місце для відпочинку та прогулянок, особливо під час локдауну, коли нікуди "вийти" із сім’єю. Для багатьох саме двір у житловому комплексі став місцем релаксу. Крім того, варто відзначити, що архітектура – це не лише про зовнішній вигляд будинків, але й про функціональність житлового комплексу у цілому. До прикладу, Будівельна група "Синергія" у свої власних "Стандартах Синергії" виділила окремо концепцію розвитку прибудинкової території у житловому комплексі — "двір-парк" та "двір без авто". Вона передбачає оформлення внутрішнього двору з унікальним зеленим ландшафтним дизайном із місцями для відпочинку, спортивними та дитячими майданчиками, закритими від автомобілів. Для авто окремо передбачені місткі паркінги, як для жителів комплексу, так і для їх гостей. Що стосується архітектури, то в ЖК "Синергія Сіті" забудовник обрав функціональний та екологічний скандинавський стиль із низькоповерховою забудовою. Він найкраще гармонує з природним середовищем, що є дуже вдалим рішенням саме для цього комплексу, адже він розміщений біля набережної річки Ірпінь та поруч із лісовою зоною.



№ 4. Жити, працювати та відпочивати, не виходячи зі свого житлового комплексу — тренд на розвинену інфраструктуру

Інфраструктура комплексу є одним із ключових критеріїв вибору житла. Однак, якщо раніше споживачі звертали увагу на інфраструктуру в межах декількох кілометрів від будинку, то сьогоднішній тренд диктує необхідність доступної інфраструктури в межах самого житлового комплексу. Споживач хоче мати "все під рукою" – від садочків та шкіл до супермаркетів й салонів краси. У ЖК "Синергія Сіті" Будівельна група "Синергія" пішла далі та передбачила розвиток власної інфраструктури як у сучасному місті, інтегрувавши у житловий комплекс школу-ліцей "Синергія" для 1300 дітей, 5 дитячих садочків та понад 500 об’єктів комерційної нерухомості: супермаркети, магазини одягу, салони краси, барбершопи, кафе та ресторани, поліклініки й амбулаторії, коворкінг, і це ще не весь перелік того, що планується у ЖК "Синергія Сіті". Велика увага до розвитку власної інфраструктури створить умови для того, щоб усе необхідне було в межах житлового комплексу, а його мешканці могли жити, працювати та відпочивати, не виходячи за його межі.



№ 5. All inclusive — тренд на клієнт-сервіс та обслуговування житлового комплексу

Значна частина українців минулого року залишились без відпустки, однак ми вже звикли до сервісу у готелях за кордоном, за яким ностальгували у 2020-му. На жаль, в Україні рівень якості сервісу та обслуговування все ще бажає бути кращим. Саме тому на ринку нерухомості України особливої популярності набуватимуть ті житлові комплекси, які мають власні обслуговуючі компанії, а запит на якісний сервіс та обслуговування серед споживачів у 2021 році буде тільки зростати. Як це має працювати в контексті нерухомості, найкраще можна простежити в діяльності Будівельної групи "Синергія". Після того як інвестор придбав квартиру, питаннями щодо оформлення та ремонту займається відділ сервісу, який супроводжує клієнта до моменту оформлення права власності. Далі естафету приймає обслуговуюча компанія. У кожному житловому комплексі забудовника працює власна обслуговуюча компанія, яка надає послуги із сервісу будинків після заселення на постійній основі 24/7. Зелені газони, чисті під’їзди, доглянуті дитячі майданчики, прикрашена ялинка та навіть новорічний настрій — це все заслуга обслуговуючої компанії.



№ 6. Придбати квартиру чи інвестувати в нерухомість у режимі онлайн — тренд на діджиталізацію ринку нерухомості

2020-й вніс свої корективи в роботу бізнесу. Зараз нікого не здивуєш дистанційним навчанням чи роботою цілого офісу в режимі онлайн. Проте, здавалось би з ринком нерухомості складніше, адже придбати продукти чи техніку онлайн – це одне, а квартиру – зовсім інше. Менше з тим, на прикладі роботи забудовників під час локдауну ми простежили тенденцію, що споживачі вже готові до цього. Працівники відділів продажу демонстрували квартири в реальному часі реальним покупцям через сервіси відеозв'язку та месенджери. Тому можна спрогнозувати що у 2021 році нас очікує ще більше віртуальних турів у житлові комплекси за допомогою технології VR та АR (доповненої реальності) через додатки на смартфоні. Дистанційна покупка чи інвестиція теж вже не таке далеке майбутнє. Будівельна група "Синергія" одна із перших в Україні реалізувала дистанційну покупку та оформлення квартири. Звісно, в механізмі онлайн-продажу є ще над чим працювати, однак сам прецедент говорить про те, що це буде активно розвиватись у 2021 році.

№ 7. Зберігати та примножувати капітал у нерухомості вигідно як ніколи раніше — тренд на спрощення механізму інвестування в нерухомість

Нерухомість є одним із найактуальніших інструментів збереження та примноження капіталу. Якнайкраще це продемонстрував минулий рік, адже експерти передрікають падіння інтересу до ринку нерухомості, але сталось навпаки. Чому так? Це пов'язано з тим, що нерухомість може приносити пасивний дохід на постійній основі та заробити на ній значно простіше, ніж на фондовому ринку. По-перше, це інвестиція на етапі будівництва, яка дозволяє заробити від 25%-30% на перепродажі після введення житлового комплексу в експлуатацію. По-друге, це можливість здачі об’єкта нерухомості в оренду, що дозволить окупити вашу інвестицію за 5-7 років. По-третє, нерухомість "завжди в ціні", що дозволяє зробити вашу інвестицію інструментом для накопичення капіталу. Тому є впевненість, що у 2021 році значно виросте інтерес інвесторів до ринку нерухомості та, разом із тим і кількість правочинів щодо неї.

Отже, 2020 рік вніс багато нового, а подекуди навіть пришвидшив ті зміни, які вже давно назрівали на ринку нерухомості України. Сподіваємося, що ця добірка ТОП-7 трендів вибору житла у 2021 році допоможе зробити вам правильний вибір та святкувати наступний Новий рік у новій або у вашій першій власній оселі.

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