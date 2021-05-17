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Маск одним словом знову обвалив курс біткоїна

17 травня, 00:33

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Власник Tesla допустив можливість повного позбавлення компанії з виробництва електромобілів від біткоїнів

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Курс біткоїна, вартість якого і так за минулий тиждень знизилася на 16%, ввечері в неділю, 16 травня, обвалився ще більше, опустившись нижче 44 тис. доларів за одиницю, але потім трохи виріс – до 44,5 тисяч.

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Про це свідчать дані ресурсу CoinDesk.

А сталося таке обвалення, судячи з усього, через короткий коментар засновника SpaceX і Tesla, яким він допустив можливість повного позбавлення компанії з виробництва електромобілів від біткоїнів на тлі критики своїх заяв.


Так, один із користувачів Twitter припустив, що в наступному кварталі власників біткоїнів може чекати неприємний сюрприз, якщо Tesla оголосить про продаж всіх монет, що у неї залишилися, "з огляду на те, скільки ненависті виливається на Маска". "Дійсно", – відповів на цей пост Маск.

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Фото: "Укртрансгаз"
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Після лише одного слова Маска криптовалюта подешевшала на більш як 2 500 доларів.

Нагадаємо, Tesla інвестувала в біткоїни $1,5 млрд на початку року і зафіксувала частину прибутку в першому кварталі, але цього тижня Маск повідомив, що компанія перестає приймати оплату в біткоїнах через побоювання стосовно екологічності видобутку криптовалюти.

Після цього за минулий тиждень вартість біткоїна значно знизилася і до останнього моменту торгувалася на рівні 49,3 тис. доларів.

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