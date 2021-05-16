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Курс біткоїна рухнув. Інвестори почали масовану скупку криптовалюти

16 травня, 13:56

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Компанія, що надає бізнес-аналітику, MicroStrategy, продовжила купувати біткоїни

За минулий тиждень вартість біткоїнузначно знизилася – на 16%. Поки головна криптовалюта торгується на рівні $49,3 тис.

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На тлі зниження ціни скупку Bitcoin продовжила компанія, що надає бізнес-аналітику, MicroStrategy, пише BTC Direct.

В цілому у компанії зараз 91 750 біткоїнів, середня ціна покупки становить 24 403 долари (20 152 евро) за коїн. MicroStrategy одна з перших компаній, яка почала купувати Bitcoin з інвестиційною метою.

Як пишуть експерти, MicroStrategy не потрібно побоюватися, що вона понесе багато збитків, адже компанія інвестувала в криптовалюту 1,8 мільярда євро. Зараз їхня ціна – 3,8 мільярда євро, що вище більш ніж удвічі.

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Фото: "Укртрансгаз"

Після того, як бізнесмен Ілон Маск заявив, що Bitcoin шкодить навколишньому середовищу, він обрушив курс на 17%.

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Нагадаємо, раніше наші експерти пояснювали, чому курс біткоїну не може подолати позначку в 60 000 доларів і що з ним буде далі.

Також нещодавно сайту "Сьогодні" експерт розповів, що тепер головна криптовалюта може впасти до 39 тис. доларів за коїн або навіть до 34 тис. доларів. У будь-якому разі на ринку Bitcoin очікується висока волатильність.

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