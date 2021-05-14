Біткоїн мав був впасти ще раніше. Що тепер буде з курсом

Біткоїн падає в ціні. Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Різке падіння біткоїну, яке відбулося після відмови Tesla приймати криптовалюту як платіжний засіб, мало відбутися вже давно. Тепер головна криптовалюта може впасти до 39 тис. доларів за коїн або навіть до 34 тис. доларів. У будь-якому разі, на ринку біткоїну очікується висока волатильність.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів головний стратег із криптовалют компанії TomiEx Анжей Ковальчук.

"За звичними ринковими законами після впевненого зростання цін відбувається корекція, тобто фіксація прибутку великими гравцями. З огляду на зростання ціни з 2020 року до максимальних рівнях у 2021 році майже на 1500%, можна чекати, що корекція складе хоча б 38% від цього зростання. Тобто, більшість учасників ринку вичікують хід ціни до рівня 39 тис. доларів за монету. Більш глибока просадка на масової фіксації прибутку, як через коментарів Маска, так і через більш жорсткого регулювання кріпторинка по всьому світу, можлива до рівня 34,1 тис. доларів за монету", – сказав фахівець.

Він попередив, що більш дрібні гравці будуть побоюватися втратити зароблене, а значить будуть виходити з позицій по Bitcoin.

"На крипторинку буде велика волатильність. І швидше за все, інтерес буде переходити в альткоїни. Вже обговорюється історія зі зниженням індексу домінування Bitcoin, що показує частку його капіталізації на ринку криптовалют. Інвестори цікавляться більш широким колом активів, які не менше спекулятивні та небезпечні, бо вони підпадають під вплив необґрунтованих коливань – твітів та інші вербальних драйверів. Тим, хто інвестує або спекулює на крипторинку, потрібно розуміти, що велика волатильність – це можливість заробити великі гроші. Однак тільки за умови, що у людини є навички біржових спекуляцій. У зворотному випадку ризики втратити свої гроші збільшуються", – зазначив Ковальчук.

Нагадаємо, 13 травня Bitcoin різко впав на 16,4% до 45 доларів за монету. З максимальних історичних рівнів просадка ціни досягала 30%. Станом на 9:00 14 травня біткоїн торгується по 49 643 доларів за монету, свідчать дані CoinDesk.

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Розпродажі в середині травня спричинив Ілон Маск. Цього разу він заявив, що Tesla більше не прийматиме біткоїн як засіб оплати продукції, оскільки для виробництва криптовалюти потрібна велика кількість електроенергії. А витрати електроенергії шкодять навколишньому середовищу.