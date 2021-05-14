Русский
$ 27,63
33,37
  1. Новини економіки
  2. Новини криптовалют

Біткоїн мав був впасти ще раніше. Що тепер буде з курсом

14 травня, 09:10

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Заява Ілона Маска тільки підтримала закони ринку, а інвесторам потрібно бути особливо обережними, попереджає криптоаналітик

Біткоїн падає в ціні. Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Біткоїн падає в ціні. Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Різке падіння біткоїну, яке відбулося після відмови Tesla приймати криптовалюту як платіжний засіб, мало відбутися вже давно. Тепер головна криптовалюта може впасти до 39 тис. доларів за коїн або навіть до 34 тис. доларів. У будь-якому разі, на ринку біткоїну очікується висока волатильність.

Реклама

Про це сайту "Сьогодні" розповів головний стратег із криптовалют компанії TomiEx Анжей Ковальчук.

"За звичними ринковими законами після впевненого зростання цін відбувається корекція, тобто фіксація прибутку великими гравцями. З огляду на зростання ціни з 2020 року до максимальних рівнях у 2021 році майже на 1500%, можна чекати, що корекція складе хоча б 38% від цього зростання. Тобто, більшість учасників ринку вичікують хід ціни до рівня 39 тис. доларів за монету. Більш глибока просадка на масової фіксації прибутку, як через коментарів Маска, так і через більш жорсткого регулювання кріпторинка по всьому світу, можлива до рівня 34,1 тис. доларів за монету", – сказав фахівець.

Він попередив, що більш дрібні гравці будуть побоюватися втратити зароблене, а значить будуть виходити з позицій по Bitcoin.

"На крипторинку буде велика волатильність. І швидше за все, інтерес буде переходити в альткоїни. Вже обговорюється історія зі зниженням індексу домінування Bitcoin, що показує частку його капіталізації на ринку криптовалют. Інвестори цікавляться більш широким колом активів, які не менше спекулятивні та небезпечні, бо вони підпадають під вплив необґрунтованих коливань – твітів та інші вербальних драйверів. Тим, хто інвестує або спекулює на крипторинку, потрібно розуміти, що велика волатильність – це можливість заробити великі гроші. Однак тільки за умови, що у людини є навички біржових спекуляцій. У зворотному випадку ризики втратити свої гроші збільшуються", – зазначив Ковальчук.

Нагадаємо, 13 травня Bitcoin різко впав на 16,4% до 45 доларів за монету. З максимальних історичних рівнів просадка ціни досягала 30%. Станом на 9:00 14 травня біткоїн торгується по 49 643 доларів за монету, свідчать дані CoinDesk.

Курс біткоіни 14 травня
Реклама

Курс біткоіни 14 травня

Розпродажі в середині травня спричинив Ілон Маск. Цього разу він заявив, що Tesla більше не прийматиме біткоїн як засіб оплати продукції, оскільки для виробництва криптовалюти потрібна велика кількість електроенергії. А витрати електроенергії шкодять навколишньому середовищу.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Озолотилися, але не дуже. Скільки заробили майнери біткоїну за місяць
Озолотилися, але не дуже. Скільки заробили майнери біткоїну за місяцьКриптовалюта
Ethereum – на новому максимумі. Але головною криптовалютою тижні став не він, і навіть не біткоїн
Ethereum – на новому максимумі. Але головною криптовалютою тижні став не він, і навіть не біткоїнКриптовалюта
Не чекайте дешевих відеокарт – Ethereum знову б'є рекорд за рекордом
Не чекайте дешевих відеокарт – Ethereum знову б'є рекорд за рекордомКриптовалюта
"Подбав" про природу: Ілон Маск одним твітом обрушив курс біткоїнаКриптовалюта
Біткоїн застряг. Чому перестав зростати курс головної криптовалюти
Біткоїн застряг. Чому перестав зростати курс головної криптовалютиКриптовалюта
Криптовалюта Ethereum третій день б'є історичні рекорди
Криптовалюта Ethereum третій день б'є історичні рекордиКриптовалюта

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти