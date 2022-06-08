Постачальники виставили нові тарифи на газ – скільки платитимемо у червні

Газопостачальні компанії оприлюднили річні тарифи на блакитне паливо у червні, до переліку потрапили 14 учасників ринку.
Про це йдеться в огляді спеціалізованого видання "Газ Правда".
Отже, найнижчу ціну пропонує компанія "Еру Людям" – 7,70 грн за куб, далі йде "Енерджі Трейд Груп" із ціною 7,79 грн за куб. Третє місце посідає державний "Нафтогаз" з ціною 7,96 грн за куб.
Впритул до нього йдуть "Волиньелектрозбут" і "Закарпаття Енергозбут" з цінником 7,98 грн за куб.
У решти постачальників ціна на блактине паливо у річній пропозиції коливається від 8 до 29,95 грн за кубометр.
Найдорожче газ реалізує ТОВ "Асканія Енерджи" - 29,95 грн/куб.
Багато газзбутів не оприлюднили ціну на червень, зокрема ті, що працюють під брендом "Твій Газзбут".
Загалом ситуація виглядає так:
Наступний опалювальний сезон
"Нафтогаз" вже розпочав підготовку до наступного опалювального сезону. За словами голови компанії Юрія Вітренка, для успішного проходження холодів Україні необхідно імпортувати 6 млрд куб. м газу.
З нинішніми цінами на блакитне паливо це обійдеться країні у 8 мільярдів доларів, тож знадобиться підтримка інших.
Вітренко наголосив, що у "газовій сфері" в Україні все добре, і розповів, що розглядається навіть такий варіант, як використання газу в рамках ленд-лізу зі Сполученими Штатами.
"Сьогодні" раніше писали, як впали постачання газу з РФ після початку війни, і розповідали, як змінилась середня ціна на блакитне паливо в Україні.