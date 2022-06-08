Постачальники виставили нові тарифи на газ – скільки платитимемо у червні

Розповідаємо, скільки доведеться платити за блакитне паливо у червні та у яких компаній найвигідніші пропозиції

Постачальники оприлюднили нові тарифи для українців / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Газопостачальні компанії оприлюднили річні тарифи на блакитне паливо у червні, до переліку потрапили 14 учасників ринку.

Про це йдеться в огляді спеціалізованого видання "Газ Правда".

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Отже, найнижчу ціну пропонує компанія "Еру Людям" – 7,70 грн за куб, далі йде "Енерджі Трейд Груп" із ціною 7,79 грн за куб. Третє місце посідає державний "Нафтогаз" з ціною 7,96 грн за куб.

Впритул до нього йдуть "Волиньелектрозбут" і "Закарпаття Енергозбут" з цінником 7,98 грн за куб.

У решти постачальників ціна на блактине паливо у річній пропозиції коливається від 8 до 29,95 грн за кубометр.

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Найдорожче газ реалізує ТОВ "Асканія Енерджи" - 29,95 грн/куб.

Багато газзбутів не оприлюднили ціну на червень, зокрема ті, що працюють під брендом "Твій Газзбут".

Загалом ситуація виглядає так:

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Аналіз ринку від "Газ правди"

Наступний опалювальний сезон

"Нафтогаз" вже розпочав підготовку до наступного опалювального сезону. За словами голови компанії Юрія Вітренка, для успішного проходження холодів Україні необхідно імпортувати 6 млрд куб. м газу.

З нинішніми цінами на блакитне паливо це обійдеться країні у 8 мільярдів доларів, тож знадобиться підтримка інших.

Вітренко наголосив, що у "газовій сфері" в Україні все добре, і розповів, що розглядається навіть такий варіант, як використання газу в рамках ленд-лізу зі Сполученими Штатами.

"Сьогодні" раніше писали, як впали постачання газу з РФ після початку війни, і розповідали, як змінилась середня ціна на блакитне паливо в Україні.