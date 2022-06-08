Поставщики выставили новые тарифы на газ – сколько будем платить в июне

Рассказываем, сколько придется платить за голубое топливо в июне и у каких компаний самые выгодные предложения

Поставщики обнародовали новые тарифы для украинцев / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Газоснабжающие компании обнародовали годовые тарифы на голубое топливо в июне, в список попали 14 участников рынка.

Об этом говорится в обзоре специализированного издания "Газ Правда".

Реклама

Итак, самую низкую цену предлагает компания "Эру Людям" – 7,70 грн/куб., далее следует "Энерджи Трейд Групп" с ценой 7,79 грн/куб. Третье место занимает государственный "Нафтогаз" с ценой 7,96 грн/куб.

Вплотную к нему идут "Волыньэлектросбыт" и "Закарпатье Энергосбыт" с ценником 7,98 грн/куб.

У остальных поставщиков цена на голубое топливо в годовом предложении колеблется от 8 до 29,95 грн/кубометр.

Реклама

Дороже всего газ реализует ООО "Аскания Энерджи" – 29,95 грн/куб.

Многие газсбыты не обнародовали цену на июнь, в том числе работающие под брендом "Твой Газсбыт".

В целом, ситуация выглядит так:

Реклама

Анализ рынка от "Газ правды"

Следующий отопительный сезон

"Нафтогаз" уже начал подготовку к следующему отопительному сезону. По словам главы компании Юрия Витренко, для успешного прохождения холодов Украине необходимо импортировать 6 млрд куб. м газа.

С нынешними ценами на голубое топливо это обойдется стране в 8 миллиардов долларов, так что потребуется поддержка других.

Витренко подчеркнул, что в "газовой сфере" в Украине все хорошо, и рассказал, что даже рассматривается такой вариант, как использование газа в рамках ленд-лиза с Соединенными Штатами.

"Сегодня" раньше писали, как упали поставки газа из РФ после начала войны, и рассказывали, как изменилась средняя цена на голубое топливо в Украине.