За газ можна платити менше: як клієнтам "Нафтогазу" отримати знижку

Розповідаємо, які умови потрібно виконати для того, щоби менше платити за газ

Нові клієнти "Нафтогазу" можуть отримати знижку в 1% / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Клієнти компанії "Нафтогаз" можуть отримати знижку 1% на блакитне паливо, якщо виконають кілька умов.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

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Йдеться про нових 8,8 млн абонентів, для яких встановили фіксований тариф. 7,96 грн. куб. м.

Як отримати знижку?

Для цього необхідно:

сплатити послугу "Нафтогазу" в особистому кабінеті на my.gas.ua, або в чаті GASUA;

зробити це потрібно до 30 червня 2022 року.

Зазначається, що клієнт зможе використати отриману знижку за наступного платежу.

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Газ доведеться докуповувати

Раніше голова компанії Юрій Вітренко розповів, що для успішного проходження опалювального сезону у 2022-2023 роках Україні доведеться докуповувати блакитне паливо.

За його словами, країні потрібний запас не менше 15 млрд кубометрів газу, з яких імпортувати доведеться близько 5,8 млрд кубометрів блакитного палива, орієнтовною вартістю 8 млрд. доларів.

Глава НАКу зазначив, що це розрахунки, які враховують військові ризики. Вітренко впевнений, що проблем з імпортом газу в Україну немає, проблема лише у грошах, які на це потрібні.

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Водночас Кабмін дав завдання забезпечити не менше 19 млрд кубометрів газу, щоб підстрахуватися. Наразі українські підземні газосховища заповнені на 10,5 млрд. кубометрів.

"Сьогодні" раніше писали, як "Нафтогаз" поступово рухається до монополії та розповідали, чому компанія затримує платіжки.