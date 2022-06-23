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За газ можно платить меньше: как клиентам "Нафтогаза" получить скидку

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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23 июня, 16:43
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Рассказываем, какие условия нужно выполнить для того, чтобы меньше платить за газ
Новые клиенты "Нафтогаза" могут получить скидку в 1%
Новые клиенты "Нафтогаза" могут получить скидку в 1% / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Клиенты компании "Нафтогаз" могут получить скидку в 1% на голубое топливо, если выполнят несколько условий.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Речь идет о новых 8,8 млн абонентов, для которых установили фиксированный тариф – 7,96 грн. куб. м.

Как получить скидку?

Для этого необходимо:

  • оплатить услугу "Нафтогаза" в личном кабинете на my.gas.ua, или в чате GASUA;
  • сделать это нужно до 30 июня 2022 года.

Отмечается, что клиент сможет использовать полученную скидку при следующем платеже.

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Газ придется докупать

Ранее глава компании Юрий Витренко рассказал, что для успешного прохождения отопительного сезона в 2022-2023 годах Украине придется докупать голубое топливо.

По его словам, стране нужен запас не менее 15 млрд кубометров газа, из которых импортировать придется около 5,8 млрд кубометров голубого топлива, ориентировочной стоимостью 8 млрд долларов.

Глава НАКа отметил, что это расчеты, которые учитывают военные риски. Витренко уверен, что проблем с импортом газа в Украину нет, проблема только в деньгах, которые на это нужны.

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В тоже время Кабмин дал задачу обеспечить не менее 19 млрд кубометров газа, чтобы подстраховаться. На данный момент украинские подземные газохранилища заполнены на 10,5 млрд кубометров.

"Сегодня" ранее писали, как "Нафтогаз" постепенно движется к монополии и рассказывали, почему компания задерживает платежки.

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