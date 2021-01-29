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Для українців з електроопаленням ввели компенсації тарифів: Рада прийняла закон

29 січня, 13:17

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Парламент виділив кошти на допомогу кільком категоріям споживачів

Частина споживачів електроенергії після скасування пільгового тарифу отримає компенсації від держави на оплату рахунків. На ці цілі з держбюджету виділили 1,4 млрд гривень.

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Відповідний законопроєкт прийняла Верховна Рада.

Компенсації будуть виплачуватися таким категоріям:

  • Мешканці будинків з електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості), які за станом на 31 грудня 2020 року мали право на знижений тариф на електроенергію.
  • Мешканці не газифікованих багатоквартирних будинків, у яких відсутні або не працюють системи централізованого теплопостачання (станом на 31 грудня теж мали право на знижений тариф).
  • Багатодітні, прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу.

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Нагадаємо, в грудні 2020 року Кабінет міністрів скасував додатковий пільговий тариф на електроенергію для населення в розмірі 0,9 грн/кВт·год за перші 100 кВт · год місячного споживання. Після цього всі побутові споживачі сплачують єдиний пільговий тариф на електроенергію 1,68 грн/кВт·год, що приблизно в 2,5-3 рази нижче ринкових цін на електроенергію.

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Після скасування додаткової пільги платіжки побутових споживачів збільшилися всього на 78 грн. При цьому сім'ї, які раніше не отримували допомогу від держави, можуть звернутися за оформленням субсидії.

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тарифи компенсації Верховна Рада пільги електроенергія

Джерело: Сьогодні

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