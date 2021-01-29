Українська
$ 28,19
34,1
  1. Новости экономики
  2. Новости ЖКХ

Для украинцев с электроотоплением ввели компенсации тарифов: Рада приняла закон

29 января, 13:17

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Парламент выделил средства на помощь нескольким категориям потребителей

Часть потребителей электроэнергии после отмены льготного тарифа получит компенсации от государства на оплату счетов. На эти цели из госбюджета выделили 1,4 млрд гривен.

Реклама

Соответствующий законопроект приняла Верховная Рада.

Компенсации будут выплачиваться таким категориям:

  • Жильцы домов с электроотопительными установками (в том числе в сельской местности), которые по состоянию на 31 декабря 2020 года имели право на пониженный тариф на электроэнергию.
  • Жильцы не газифицированных многоквартирных домов, в которых отсутствуют или не работают системы централизованного теплоснабжения (по состоянию на 31 декабря тоже имели право на пониженный тариф).
  • Многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа.

Читайте также: Зеленский: Тарифы на тепло и горячую воду не поднимутся

В тренде
На рынке акций разразилась битва за GameStop. Компания выросла на 2000%, а потом рухнула на 11 млрд долларов

Напомним, в декабре 2020 г. Кабинет министров отменил дополнительный льготный тариф на электроэнергию для населения в размере 0,9 грн/кВт·час за первые 100 кВт·час месячного потребления. После этого все бытовые потребители уплачивают единый льготный тариф на электроэнергию 1,68 грн/кВт·час, что примерно в 2,5-3 раза ниже рыночных цен на электроэнергию.

Реклама

После отмены дополнительной льготы платежки бытовых потребителей увеличились всего на 78 грн. При этом семьи, которые ранее не получали помощь от государства, могут обратиться за оформлением субсидии.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

тарифы компенсации Верховная Рада льготы электроэнергия

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинцам готовят новые тарифы на газ: когда их ждать
Украинцам готовят новые тарифы на газ: когда их ждатьЖКХ
Поставщики газа объявили новые цены для населения. Какими будут тарифы в феврале
Поставщики газа объявили новые цены для населения. Какими будут тарифы в февралеЖКХ
"Нафтогаз" предложил газсбытам скидку на газ для населения, но есть условиеЖКХ
Тарифные протесты: как в регионах Украины митингуют против высокой цены на газ (видео)
Тарифные протесты: как в регионах Украины митингуют против высокой цены на газ (видео)Экономика
Эксплейнер. Газсбыты не обязаны продавать газ населению по 6,99 грн
Эксплейнер. Газсбыты не обязаны продавать газ населению по 6,99 грнЖКХ
Снизить цену газа в платежках: насколько это реально
Снизить цену газа в платежках: насколько это реальноЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять