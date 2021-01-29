Для украинцев с электроотоплением ввели компенсации тарифов: Рада приняла закон

Часть потребителей электроэнергии после отмены льготного тарифа получит компенсации от государства на оплату счетов. На эти цели из госбюджета выделили 1,4 млрд гривен.

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Соответствующий законопроект приняла Верховная Рада.

Компенсации будут выплачиваться таким категориям:

Жильцы домов с электроотопительными установками (в том числе в сельской местности), которые по состоянию на 31 декабря 2020 года имели право на пониженный тариф на электроэнергию.

Жильцы не газифицированных многоквартирных домов, в которых отсутствуют или не работают системы централизованного теплоснабжения (по состоянию на 31 декабря тоже имели право на пониженный тариф).

Многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа.

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Напомним, в декабре 2020 г. Кабинет министров отменил дополнительный льготный тариф на электроэнергию для населения в размере 0,9 грн/кВт·час за первые 100 кВт·час месячного потребления. После этого все бытовые потребители уплачивают единый льготный тариф на электроэнергию 1,68 грн/кВт·час, что примерно в 2,5-3 раза ниже рыночных цен на электроэнергию.

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После отмены дополнительной льготы платежки бытовых потребителей увеличились всего на 78 грн. При этом семьи, которые ранее не получали помощь от государства, могут обратиться за оформлением субсидии.

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