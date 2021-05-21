Вкласти 50 млрд і отримати 9 трлн доларів: МВФ запропонував план боротьби з COVID-19

У Фонді хочуть вакцинувати не менш як 60% населення планети до першої половини 2022 року

МВФ запропонував план по боротьбі з коронавірусом / Фото: Getty Images

Міжнародний валютний фонд виклав свій план ліквідації пандемії COVID-19 у світі, на реалізацію якого потрібно не менш як 50 млрд доларів.

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Про це йдеться на сайті Фонду.

План передбачає вакцинацію не менш як 40% населення всіх країн світу до кінця 2021 року і не менш як 60% населення – до першої половини 2022 року. Особливо підкреслюється важливість повсюдного тестування на коронавірус, відстеження ситуації, а також посилення заходів громадської охорони здоров'я в країнах з низьким охопленням вакцинацією.

35 млрд доларів підуть на грантове фінансування, а решта загального плану фінансування надійде від національних урядів.

МВФ прогнозує, що реалізація цього плану призведе до вливання в світову економіку близько 9 трлн доларів до 2025 року, а країни, які вкладуть найбільше коштів у план, ймовірно, отримають найбільшу віддачу.

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Нагадаємо, в жовтні 2020 директор європейського департаменту МВФ оцінив готовність світу до нової хвилі коронавірусу. За словами Альфреда Каммера, другу хвилю коронавируса світова спільнота зустріла в більшій готовності, аніж це було на початку пандемії. Тому наслідки для світової економіки будуть меншими.

А в березні 2020 в МВФ прогнозували, що світовій економіці загрожує більша рецесія через пандемію коронавірусу, яка може бути навіть більшою, аніж 2009 року, і зажадає безпрецедентної реакції.

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