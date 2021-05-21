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Вложить 50 млрд и получить 9 трлн долларов: МВФ предложил план борьбы c COVID-19

21 мая, 21:10

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В Фонде хотят вакцинировать не менее 60% населения планеты до первой половины 2022 года

МВФ предложил план по борьбе з коронавирусом

МВФ предложил план по борьбе з коронавирусом / Фото: Getty Images

Международный валютный фонд изложил свой план ликвидации пандемии COVID-19 в мире, на реализацию которого нужно не менее 50 млрд долларов.

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Об этом говорится на сайте Фонда.

План предполагает вакцинацию не менее 40% населения всех стран мира до конца 2021 года и не менее 60% населения – до первой половины 2022 года. Особо подчеркивается важность повсеместного тестирования на коронавирус, отслеживания ситуации, а также усиления мер общественного здравоохранения в странах с низким охватом вакцинацией.

35 млрд долларов пойдут на грантовое финансирование, а оставшаяся часть общего плана финансирования поступит от национальных правительств.

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МВФ прогнозирует, что реализация этого плана приведет к вливанию в мировую экономику около 9 трлн долларов к 2025 году, а страны, которые вложат больше всего средств в план, вероятно, получат наибольшую отдачу.

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Напомним, в октябре 2020 директор европейского департамента МВФ оценил готовность мира к новой волне коронавируса. По словам Альфреда Каммера, вторую волну коронавируса мировое сообщество встретило в большей готовности, чем это было в начале пандемии. Поэтому последствия для мировой экономики будут меньше.

А в марте 2020 в МВФ прогнозировали, что мировой экономике грозит большая рецессия из-за пандемии коронавируса, которая может быть даже больше, чем в 2009 году, и потребует беспрецедентной реакции.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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