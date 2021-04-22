Закон про валютні кредити набуває чинності наступного дня після публікації, але дата реструктуризації у кожного боржника буде своя

Валютним позичальникам, які не змогли платити за кредитами після обвалу гривні в 2008 і 2014 роках, дали ще один шанс. З завтрашнього дня, 23 квітня, набуде чинності пакет законів про реструктуризацію валютних позик. Документи вже оприлюднені в офіційній пресі, і в них вказано, що вони набувають сили наступного дня після публікації.

Реклама

Днем проведення реструктуризації буде вважатися день, коли кредитор отримає від свого банку документи на проведення реструктуризації. Банки, в свою чергу, мають витратити на підготовку таких документів не більше двох місяців.

Закони стосуються не тільки кредитів на житло, але і всіх споживчих кредитів. Суть реструктуризації така:

Валютні кредити переводяться в гривневі. Конвертація проводиться за середнім значенням між офіційним курсом гривні на день реструктуризації і курсом, встановленим Нацбанком на дату видачі кредиту.

Тіло кредиту і нараховані відсотки мають бути погашені .

. Штрафи, пені, неустойки тощо боржникам прощаються. Списані суми виводяться з-під оподаткування, щоб їх не змогли зарахувати до доходів боржника.

Раніше сплачену неустойку зараховують до погашення тіла та відсотків по кредиту.

Читайте також: НБУ різко проти переведення валютних кредитів у гривню: банки зазнають збитків

В тренді Валютні борги українців перетворяться на гривневі: банкам дали два місяці

Боржники отримують право щомісяця погашати частину боргу протягом 10 років . Можна достроково погасити як всю суму, так і частину кредиту.

. Можна достроково погасити як всю суму, так і частину кредиту. Відсотки за таким кредитом платять за ринковою ставкою в гривні. Формула: український індекс депозитних ставок у гривні за 12-місячними депозитами плюс 1%.

за таким кредитом платять за ринковою ставкою в гривні. Формула: український індекс депозитних ставок у гривні за 12-місячними депозитами плюс 1%. Крім тіла кредиту і відсотків за ним, позичальник повинен додатково платити тільки за страховку, якщо це передбачено його договором про споживче кредитування.

Право скористатися умовами реструктуризації згідно із законом мають тільки ті позичальники, які на 1 січня 2014 роки не мали простроченої заборгованості або погасили її до дня реструктуризації.

Реклама

Також варто пам'ятати, що в Україні перестав діяти мораторій на стягнення майна за валютною іпотекою. У новому законі записано, що примусове відчуження житла можна проводити не раніше, ніж через три роки після реструктуризації валютного кредиту. І тільки в разі, якщо у позичальника з'являться перед банком нові борги.

Раніше новини "Сьогодні" розповідали, як боржників в Україні за один день позбавляють доступу до всіх рахунків:

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама