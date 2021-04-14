НБУ різко проти переведення валютних кредитів у гривню: банки зазнають збитків

Законопроєкт №4475 створює дисбаланс на ринку і дає надмірні преференції одній зі сторін, вважають у регуляторі

Ухвалення Верховною Радою законопроєкту №4475, який вносить зміни до Закону про споживче кредитування (щодо кредитів, наданих в іноземній валюті), і старі валютні кредити переводить у гривню, викликало різко негативну реакцію Нацбанку.

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Про це НБУ повідомляє у своєму Telgram-каналі.

На думку регулятора, реструктуризація валютних боргів має відбуватися на ринкових умовах, прийнятних не тільки для позичальників, а й банків. А законопроєкт є незбалансованим і створює надмірні преференції для однієї сторони.

Нацбанк вважає, що реструктуризацію непрацюючих кредитів і масову доступну іпотеку не можна об’єднувати в один документ. Адже на кінець лютого-2021 портфель валютної іпотеки на балансах банків становив майже 15 млрд грн, понад 90% з них були видані в доларах (майже 500 млн дол.). Валютних іпотечних кредитів – 9 тисяч. 95% валютної іпотеки за обсягом є непрацюючою.

НБУ наголошує, що валютна іпотека завдала збитків банкам: через тривалий мораторій і відсутність мотивації у позичальників обслуговувати чи реструктуризувати валютну іпотеку такі кредити стали переважно непрацюючими, тож банки мали покрити їх резервами замість того, щоб спрямувати кошти у ліквідність та капітал для нового іпотечного кредитування.

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Регулятор нагадує, що Кодекс з процедур банкрутства визначає механізм реструктуризації валютних іпотечних кредитів за процедурою банкрутства фізичної особи за планом реструктуризації або мировою угодою. Механізм розраховує суму нового боргу, виходячи із поточної ринкової вартості житла. За збереженням балансу сторін у процесі реструктуризації стежить суд як незалежний арбітр між позичальником та кредитором.

Такий підхід надає можливість здійснити реструктуризацію заборгованості на справедливих та збалансованих умовах, переконаний НБУ. Тож він підтримує ухвалення законів № 4398 та № 4399, метою яких є підвищення ефективності цього механізму.

У Нацбанку кажуть, що законопроєкт № 4475 передбачає примусову реструктуризацію валютних іпотечних кредитів на незбалансованих неринкових умовах. А продовження мораторію не стимулює позичальників до діалогу із кредиторами. Крім того, примусовою реструктуризація де-факто є лише для банків, що порушує баланс інтересів кредиторів та позичальників.

НБУ робить висновок, що рішення Ради матиме негативний вплив на активність банків на ринку іпотеки.

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Нагадаємо, 21 квітня минає строк дії мораторію на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті. Більше про те, як при реструктуризації валютних кредитів долар перетворюється на гривню за добу, читайте на сайті "Сьогодні".

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