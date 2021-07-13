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"Укрпошта" запустила онлайн-перекази з карток "Простір" – як користуватися

13 липня 2021 14:51

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Поштовий оператор дозволяє переказувати кошти з картки на картку через сайт

"Укрпошта" ввела грошові перекази на сайті

"Укрпошта" ввела грошові перекази на сайті / Фото: НБУ, Укрпошта

Національний поштовий оператор "Укрпошта", який раніше відключив термінали сторонніх банків, почав здійснювати грошові перекази з карток національної платіжної системи "Простір" в онлайн-режимі.

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Про це повідомила пресслужба компанії. Скористатися послугою можна на сайті компанії.

"Щоб здійснити переказ, достатньо зайти на сайт "Укрпошти", вказати номер карти, номер телефону, термін дії та CVV-код карти відправника, номер картки одержувача та суму переказу" , – йдеться в повідомленні.

Як видно у відповідному розділі на сайті, картки інших платіжних теж приймаються:

Онлайн-перекази з картки на картку на сайті "Укрпошти"
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Онлайн-перекази з картки на картку на сайті "Укрпошти"

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Комісія "Укрпошти" становить 0,3% від суми переказу + 5 грн. Крім того, додаткову комісію може стягувати банк-емітент.

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Є також ряд обмежень:

  • максимальна сума переказу за одну транзакцію – 14 999 грн з урахуванням комісії;
  • максимально за добу можна здійснити до п'яти транзакцій на загальну суму 65 тис. грн;
  • кількість переказів за місяць з однієї карти – 50 на загальну суму 150 тис. грн.

Національна платіжна система "Простір" створена Національним банком України.

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Нагадаємо, "Укрпошта" почала процес придбання банку. Держкомпанія оголосила тендер на послуги оцінювача, який повинен буде допомогти з покупкою.

Таке рішення стало компромісом – "Укрпошта" хотіла сама надавати банківські послуги, але проти цього виступив Національної банк

У травні на Закарпатті бджолярі з Іршави та Виноградова відправили своїм замовникам 8 мільйонів бджіл. Однак живими до пункту призначення не всі комахи дісталися – багато хто загинув в дорозі. Через день бджоли почали оживати:

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