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Українським військовим платитимуть 100 тис. грн в місяць — Кабмін

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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28 лютого, 17:35
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Компенсація передбачена і для сімей загиблих військових
Українським військовим підвищили заробітну плату
Українським військовим підвищили заробітну плату / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні військовослужбовцям платитимуть по 100 тис. грн в місяць, а сімям загиблих – одноразово 15 мільйонів гривень.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков з посиланням на рішення Кабміну від 28 лютого.

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Загалом, згідно з рішенням, в умовах воєнного стану:

  • військовослужбовцям ЗСУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міноборони, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Управління держохорони, Держслужби спецзв’язку, Держспецтранспорту, особам рядового і начальницького складу ДСНС та поліцейським, виплачуватимуть додаткову винагороду в розмірі 30 000 гривень на місяць;
  • військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують проведення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів ̶ розмір додаткової винагороди збільшується до 100 000 гривень на місяць (пропорційно до часу участі у таких діях та заходах);
  • сім’ям військовослужбовців, які загинули у цій війні, виплачуватимуть одноразову допомога в розмірі 15 мільйонів гривень, яка розподіляється рівними частками на всіх отримувачів.

"Хочу повторити слова президента: це робиться не для того, щоб нам сказали "дякую". Це робиться, щоб наші захисники і захисниці знали, що країна їм вдячна. Держава має гідно платити за цю важливу роботу", — наголосив Олексій Резніков.

"Тисячу Зеленського" можна витратити на підтримку армії

За кошти єПідтримки можна допомогти фінансово українській армії.

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Кошти можна перерахувати в кілька кліків завдяки мобільному застосунку з онлайн-платежів Portmone. Для цього потрібно:

  1. перейти у Portmone за посиланням;
  2. ввести суму, яку хочете внести на підтримку військових;
  3. сплатити карткою єПідтримка. Переказ без комісії.

Ці кошти орієнтовані на підтримку української армії та надійдуть до фонду "Повернись живим".

Також перевести кошти з єПідтримки на підтримку українській армії можна через ПриватБанк, Альфа-Банк та monobank.

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Раніше ми повідомляли, Японія виділяє Україні ще 100 млн доларів для боротьби з агресором.

Також ми розповідали, що у відповідь на кремлівський напад на Україну Велика Британія вводить санкції проти російського Центробанку. Раніше це вже зробили Євросоюз та США.

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