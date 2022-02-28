Японія виділяє Україні ще 100 млн доларів для боротьби з агресором

Розповідаємо, як Японія підтримує Україну в боротьбі з кремлівською агресією

Японія продовжує підтримувати Україну / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Японія цілком підтримує Україну у війні з Росією і виділяє ще 100 млн доларів на боротьбу з агресором.

Про це повідомив Володимир Зеленський у соцмережах.

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"Провів перемовини з прем'єр-міністром Японії. Подякував за потужну підтримку в протидії агресії. Японія виділяє $100 млн до вже схваленої підтримки у $100 млн. Повністю підтримує жорсткі санкції проти РФ", – написав президент.

Зеленський також додав, що глобальна антивоєнна коаліція діє.

Японія запроваджує санкції проти Центробанку РФ

Раніше Фуміо Кісіда заявив, що Японія вводить санкції проти Центрального банку Росії та особисто проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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Метою таких заходів є максимальне заморожування міжнародних валютних резервів РФ, ніж дати Центробанку РФ можливості здійснити валютні операції у підтримку рубля, який 28 лютого обрушився рівня 1988 року.

Раніше про введення санкцій проти Центрального банку РФ заявили Великобританія та Євросоюз.

Про те, який удар це завдасть по російській економіці, читайте в нашому матеріалі. "Сьогодні" також писали, що у Росії почалася справжня паніка.