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Украинским военным будут платить 100 тыс. грн в месяц — Кабмин

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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28 февраля, 17:35
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Компенсация предусмотрена и для семей погибших военных
Украинским военным повысили заработную плату
Украинским военным повысили заработную плату / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине военнослужащим будут платить по 100 тыс. грн в месяц, а семьям погибших – 15 миллионов гривен.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников со ссылкой на решение Кабмина от 28 февраля.

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В общем, согласно решению, в условиях военного положения:

  • военнослужащим ВСУ, СБУ, Службы внешней разведки, Главного управления разведки Минобороны, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Управления госохраны, Госслужбы спецсвязи, Госспецтранспорта, лицам рядового и начальствующего состава ГСЧС и полицейским будут выплачивать дополнительное вознаграждение в размере 30 000 гривен в месяц;
  • военнослужащим, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивают проведение мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий размер дополнительного вознаграждения увеличивается до 100 000 гривен в месяц (пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях);
  • Семьям военнослужащих, погибших в этой войне, будут выплачивать одноразовую помощь в размере 15 миллионов гривен, которая распределяется равными долями на всех получателей.

"Хочу повторить слова президента: это делается не для того, чтобы нам сказали "спасибо". Это делается, чтобы наши защитники и защитницы знали, что страна им благодарна. Государство должно достойно платить за эту важную работу", — подчеркнул Алексей Резников.

"Тысячу Зеленского" можно потратить на поддержку армии

За средства "єПідтримки" можно помочь финансово украинской армии.

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Средства можно перечислить в несколько кликов благодаря мобильному приложению из онлайн-платежей Portmone. Для этого нужно:

  1. перейти в Portmone по ссылке;
  2. ввести сумму, которую хотите внести в поддержку военных;
  3. оплатить картой "єПідтримка". Перевод без комиссии.

Эти средства ориентированы на поддержку украинской армии и поступят в фонд "Повернись живим".

Также перевести средства с "єПідтримки" в поддержку украинской армии можно через ПриватБанк, Альфа-Банк и monobank.

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Ранее мы сообщали, что Япония выделяет Украине еще 100 млн долларов для борьбы с агрессором.

Также мы рассказывали, что в ответ на кремлевское нападение на Украину Великобритания вводит санкции против российского Центробанка. Ранее это уже сделали Евросоюз и США.

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