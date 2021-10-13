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На українців чекає новий курс. Що буде з доларом наступного тижня

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
13 жовтня, 16:51
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 18 жовтня
В Україні знову змінився курс
В Україні знову змінився курс / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на понеділок, 18 жовтня:

13.1018.10зміна
1 долар США26,35 грн 26,34 грн -0,01
1 євро30,43 грн 30,45 грн +0,02

У порівнянні з курсом 13 жовтня долар подешевшав на 1 копійку, а євро виріс в ціні на 7 копійок.

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Що буде з доларом найближчим часом

Як розповів Андрій Шевчишин, керівник відділу аналітики ГК Forex Club, очікується, що гривня проведе торговий день в сформованому діапазоні 26,3-26,4 гривень за долар США. Торги наступного тижня будуть відрізнятися високою волатильністю.

"Накопичені за свята попит і пропозиція вихлюпуються на ринок, що підвищить торгові обороти і волатильність. Всі поточні фактори залишаться дієвими. Стежимо за епідеміологічною ситуацією, інфляційними показниками і настроями в бізнесі" , – зазначає експерт.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

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Також ми писали і про те, відповідно до "Індексу бігмака", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

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