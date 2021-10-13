На українців чекає новий курс. Що буде з доларом наступного тижня

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на понеділок, 18 жовтня:
|13.10
|18.10
|зміна
|1 долар США
|26,35 грн
|26,34 грн
|-0,01
|1 євро
|30,43 грн
|30,45 грн
|+0,02
У порівнянні з курсом 13 жовтня долар подешевшав на 1 копійку, а євро виріс в ціні на 7 копійок.
Що буде з доларом найближчим часом
Як розповів Андрій Шевчишин, керівник відділу аналітики ГК Forex Club, очікується, що гривня проведе торговий день в сформованому діапазоні 26,3-26,4 гривень за долар США. Торги наступного тижня будуть відрізнятися високою волатильністю.
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"Накопичені за свята попит і пропозиція вихлюпуються на ринок, що підвищить торгові обороти і волатильність. Всі поточні фактори залишаться дієвими. Стежимо за епідеміологічною ситуацією, інфляційними показниками і настроями в бізнесі" , – зазначає експерт.
Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.
Також ми писали і про те, відповідно до "Індексу бігмака", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.