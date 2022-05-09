РФ шукає альтернативні шляхи: чи допоможе криптовалюта обійти санкції

Експерт розповів, наскільки ризикованою для Росії справою є перехід на віртуальну валюту

Ліквідність крипторинку в РФ - мізерна / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Росія не зможе перехитрити міжнародні санкції за допомогою криптовалют. Аналітики агенції Moody's переконані, що ліквідність такого ринку в країні-агресорці занизька, розмір операцій мізерний.

Криптобіржі починають дотримуватися букви закону. Та чи всі платежі в крипті тепер під пильним оком, читайте в матеріалі "Сьогодні".

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Віртуальна валюта

Штрафи за користування криптовалютою та заборона ринку віртуальних активів: так Центробанк Росії намагався приборкати розвиток цифрових фінансів незадовго до війни в Україні. Попри шалену критику крипти, вже у квітні Федеральна податкова служба РФ дозволила російським компаніям проводити експортно-імпортні операції у віртуальній валюті. Мовляв, це єдиний шанс здійснити платежі із зовнішніми партнерами.

В Кремлі запропонували використовувати біткоїни як засіб розрахунку під час продажу нафти та газу. Втім провідні криптобіржі виявились не в захваті від такої пропозиції.

Шануючи міжнародні санкції, Coinbase закрила понад 25 000 російських гаманців, бо ті були пов'язані із незаконною діяльністю. Coinbase також попередила клієнтів з країни-агресорки, що до 31 травня вони мають вивести кошти з віртуальних рахунків або довести, що це не підсанкційні активи. Інакше з кревними доведеться розпрощатися.

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Минулого місяця одна з найбільших по обсягу торгів криптобіржа Binanceобмежила доступ росіян до своїх сервісів. Мова йде про клієнтів з рахунками в понад 10 000 євро.

Мізерна ліквідність

Тож далі урядових декларацій справа не пішла. Ринок криптовалют Росії виявився обмеженим з мізерною ліквідністю. Наприклад, на біржі конвертація пари: рубль/біткоїн становить приблизно 200 тисяч доларів. На позабіржових торгових сервісах – приблизно 30 млн доларів на день. Різниця відчутна.

Росія спіткнулася об власну ідею. Зараз криптобіржі активно кинули сили на боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Інакше їхня діяльність в цивілізованому світі буде заборонена. Нині є всі можливості:

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відстежувати незаконні транзакції;

слідкувати за їхнім рухом;

за потреби, блокувати.

Мінфіну США довелося навіть запровадити обмеження проти низки криптобірж, які співпрацювали з країною-агресоркою. Зокрема, найбільшу даркнет-платформу Hydra Market.

Найбільші південнокорейські криптовалютні біржі також розпочали блокування російських IP-адрес. Про це повідомляє південнокорейська інформаційна агенція Yonhap. В Upbit зазначають, що виконують рекомендацію Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

Біржа заявила, що може відхилити запити на зняття коштів, якщо виявиться, що вони пов’язані з Росією. Інша корейська біржа Gopax заморозила близько 20 облікових записів російських користувачів. Bithumb і Korbit також заблокували доступ з російських IP-адрес", – пише агенція.

Шляхи обходу санкцій

У коментарі "Сьогодні" економічний оглядач Андрій Яніцький розповів, що крипторинок для росіян – не зорана нива. За його словами, вони шукають інші шляхи – створюють посередницькі компаніїї, як у випадку з продажем зброї концерном "Калашніков" у США, а підсанкційні олігархи мають при собі довірених людей, які платять за них, тобто виконують роль "живих гаманців".

"Криптовалютами переважно користуються люди, які використовували цей інструмент і раніше, до великої війни. Це інструмент для виведення з країни сумнівних або навіть злочинних доходів, для грошових переказів, а не для інвестицій. Наразі ці люди просто почали робити це активніше, оскільки сама Росія запровадила обмеження на виведення готівкової валюти", – зазначив Яніцький.

Експерти зазначають, що Північній Кореї, Венесуелі та Ірану поки що вдається ухилятися від санкцій і приховувати статки за допомогою криптовалют. Втім прозорість системи блокчейн на якій базуються криптобіржі, дедалі більше ускладнює спроби уникнути санкцій.

Пасок затягуватиметься досить швидко

Росія не може замінити криптовалютою сотні мільярдів доларів своїх зовнішніх розрахунків, адже крипти треба накупити на мільярди бюджетних рублів. Ризики втратити все до копійки великі. Крім цього, в Центробанку і досі немає розуміння, що таке криптовалюта і як нею можна користуватися для потреб держави. В країні банально не вистачає професіоналів: Кремль або всіх пересаджав, або вони просто залишили країну.

"Новачкам я би не радив йти у крипту, бо це заскладно та там багато шахраїв. Курс крипти не є стабільним, легко можна втратити частину коштів не тільки через комісії, але й через курс. Фінансовий моніторинг країн світу почав звертати увагу на роботу криптобірж. І вже були повідомлення про блокування російських рахунків на біржах, але ще залишається прямий P2P (людина до людини, – ред.) обмін без бірж", – пояснив Андрій Яніцький.

Тож в умовах санкцій криптовалюта – неефективна і не вигідна для Росії. В цьому переконані і в міжнародній агенції Moody's. Відтак, одна з лазівок, в яку Кремль хоче прошмигнути зі своїми зовнішніми платежами та уникнути неминучого дефолту, – зачиняється!

Раніше "Сьогодні" повідомляли, що президент Володимир Зеленський обговорив з учасниками G7 військову допомогу Україні та нові санкції проти РФ. Євросоюз може завдати удару по коханці та матері дітей Путіна.