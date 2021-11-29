Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 Бурба – герой чи зрадник? 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

НБУ розрахував новий курс: що буде з доларом 29 листопада

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
29 листопада, 09:09
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 29 листопада
Курс долара в Україні знову зміниться
Курс долара в Україні знову зміниться / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на понеділок, 29 листопада, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 27,10 грн;
  • 1 євро – 30,58 грн;
  • 1 злотий – 6,49 грн;
  • 10 російських рублів – 3,6 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем курс долара зріс на 7 копійок, а євро – на 24. Курс злотого та рубля залишився таким самим.

Реклама

Що було з курсом долара та євро на міжбанку

  • 26 листопада долар подорожчав на 7 копійок у купівлі та продажу. До завершення торгів він коштував 26,12/26,14 грн (купівля/продаж).
  • Євро подорожчав на 3 копійки у купівлі та продажу. До закриття євро торгувався на рівні 30,63/30,65 грн (купівля/продаж).

Як розповів керівник EXANTE Україна Володимир Позній, закріплення курсу вище 27 грн найближчим часом, приблизно 27,10 буде сигналом глобального зламу тренду в гривні і є ризики запустити ще сильніший розпродаж в ній.

Він не виключає виснаження імпульсу зростання долара до гривні близько 27 і відкату до 26,50 до кінця року з тенденцією на поступове зміцнення у 2022 році.

Також ми писали про те, які три фактори можуть позначитися на курсі долара до кінця року.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
Популярні за тиждень
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.1

Російський рубль (₽)

0.3599

Євро (€)

30.58

Біржа прогнозів
Продавати чи купувати долари?
Експертні поради
Опитування
Карантинні прогнози
Що чекає на підприємців
Вакцинуйся знанням!
(Не)святкові ціни
Скільки коштує Новий рік
Заглянь під ялинку

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Монетний двір
Нові 5 грн – на честь року тигра!
До колекції
Green Energy
Лідери сонячної енергетики
Що не так із Україною?
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
31,98
30,85
29,39
19,31
31,98
31,79
30,64
19,59
34,99
32,15
30,82
18,97
35,49
31,67
30,64
18,97
35,99
32,15
30,82
19,68
35,99
32,15
30,82
19,64
36,09
31,29
28,89
18,98
36,97
32,15
34,97
19,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти