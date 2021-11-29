НБУ рассчитал новый курс: что будет с долларом 29 ноября

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 29 ноября

Курс доллара в Украине снова изменится / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 29 ноября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,10 грн;

1 евро – 30,58 грн;

1 злотый – 6,49 грн;

10 российских рублей – 3,6 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем курс доллара вырос на 7 копеек, а евро – на 24. Курс злотого и рубля остался таким же.

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Что было с курсом доллара и евро на межбанке

26 ноября доллар подорожал на 7 копеек в покупке и продаже. К завершению торгов он стоил 26,12/26,14 грн (покупка/продажа).

Евро подорожал на 3 копейки в покупке и в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 30,63/30,65 грн (покупка/продажа).

Как рассказал руководитель EXANTE Украина Владимир Позний, закрепление курса выше 27 грн в ближайшее время, примерно в области 27,10, будет сигналом глобального слома тренда в гривне и есть риски запустить еще более сильную распродажу в ней.

Он не исключает истощение импульса роста доллара к гривне вблизи 27 и откат к 26,50 к концу года с тенденцией на постепенное укрепление в 2022 году.

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