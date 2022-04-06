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Місяць мирного неба: вся правда про роботу, ціни на житло та продукти в Словаччині

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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6 квітня, 18:02
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Підрахунки показують, що життя в Словаччині буде дорожчим, ніж в Україні, Польщі та Угорщині
Життя в Словаччині обійдеться дорожче, ніж в Україні чи Польщі
Життя в Словаччині обійдеться дорожче, ніж в Україні чи Польщі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Мільйони наших громадян втікають від війни чи то на західні території держави, чи то в сусідні країни, чи то взагалі за океан. Вони змушені були покинути власні домівки та виїхати за межі України, аби знайти собі безпечний притулок. Станом на 6 квітня, за даними Організації Об’єднаних Націй, до Словаччини виїхало вже понад 302,4 тис. українців.

Сайт "Сьогодні" розповість вам, скільки ж коштує життя в цій країні.

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За попередніми розрахунками, загальна вартість проживання в Словаччині для двох осіб із середнім рівнем потреб на один місяць становитиме приблизно 818 доларів (орієнтовно 24 тис. грн за курсом 6 квітня), не враховуючи вартість житла.

Ціни на продукти

Згідно з моніторингом цін, можна зробити висновок, що продукти в Словаччині дещо дорожчі, ніж в Україні, Польщі та Угорщині.

Для порівняння ми обрали оновлені в березні дані про вартість товарів у Польщі TravelTables та середні березневі дані Мінфіну.

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Порівняльна таблиця вартості продуктів у Словаччині та Україні
ПродуктЦіна продукту в СловаччиніЦіна продукту в Україні
Молоко 1 л.23,33 грн31,36 грн
Буханець білого хліба27,35 грн26,41 грн
Білий рис 1 кг37,27 грн34,45 грн
Яйця 10 шт43,5 грн40,30 грн
Твердий сир 1 кг210,50 грн331,90 грн
Філе куряче 1 кг154,18 грн120,47 грн
Яловича вирізка 1 кг234,63 грн242,28 грн
Яблука 1 кг38,61 грн13,24 грн
Банани 1 кг43,98 грн35,97 грн
Картопля 1 кг22,79 грн14,87 грн

Варто також зазначити, що вартість пачки цигарок в Угорщині в середньому обійдеться в 117,45 грн, пляшки вина — 127,10 грн.

Якщо говорити про відвідування ресторанів та кафе, то горнятко капучино обійдеться вам у 52 грн приблизно, а загалом харчування в недорогому ресторані для одного — у 158,74 грн.

Вартість оренди житла

Для пошуку житла ви можете скористатися сайтами Booking чи Airbnb. За місяць оренди, згідно з даними останнього, вам доведеться віддати від 300 до 1500 доларів у середньому (8 775—43 875 грн).

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В яких куточках Словаччини жити дорожче, а в яких дешевше, ви можете побачити на карті.

Карта вартості оренди
Карта вартості оренди / Фото: Airbnb

Загалом, якщо оцінювати середні ціни на оренду квартир у Словаччина, то можна дійти висновку, що:

  • однокімнатна квартира в центрі міста вам обійдеться в 14,9 тис. грн;

  • однокімнатна квартира подалі від центру – 11,7 тис. грн;

  • трикімнатна квартира в центрі міста – 24,5 тис. грн;

  • трикімнатна подалі від центру – орієнтовно 18,4 тис. грн.

Не варто забувати і про комунальні послуги, які в середньому коштують у Словаччині 5,6 тис. грн (основні комунальні послуги для квартири площею 85 м. кв, включаючи електрику, опалення або охолодження, воду і вивезення сміття).

Громадський транспорт та мобільний звʼязок

У Словаччині квитки також не продаються у водія і мають тарифікацію відповідно до часу. Є одноразові квитки, добові, а також проїзні на автобуси, трамваї та тролейбуси. Відповідно до зонування (від 2 зон і більше) та часу (від 30 до 180 хвилин) поїздки, вартість разового квитка коливається від 0,9 до 4,1 євро (орієнтовно від 29 до 133 гривень).

Добовий квиток коштує 4 євро (130 гривень), на 72 години – 9 євро (292 гривні). Добовий квиток на усі зони обійдеться 6,9 євро (223 гривні). На усі види квитків передбачені знижки для студентів та пенсіонерів. Трохи дешевше купувати квиток у мобільному додатку онлайн, аніж у паперовому вигляді.

Окрім цього, у Словаччині є різні типи проїзних абонементів. На 7 днів ціни стартують від 12 євро (389 гривень), на 30 днів – від 30 євро (973 гривні), на 90 днів – від 80 євро (2,5 тисячі гривень). Є також пропозиції на рік від 200 євро (6,5 тисячі гривень). За багаж потрібно платити окремо 0,9 або 0,45 євро (15 гривень) в електронному форматі.

Відомо, що з 1 березня перевізники Інтегрованої системи перевезень Братиславського краю (IDS BK) запровадили безкоштовний проїзд для українців на підставі паспорта. Це стосується як міських перевезень по Братиславі, так і залізничного та автобусного сполучення.

Якщо говорити про таксі, то ціна за посадку орієнтовно 95 грн, кожен наступний кілометр - 22,52 грн. Вартість 1 л. бензину – 40,49 грн у середньому.

Вартість мобільного звʼязку без знижки та спеціальних тарифів за 1 хв. – 2,95 грн, інтернет з 60 Мбіт/с обійдеться в середньому в 466,84 грн на місяць.

Робота для українців

Як і польські роботодавці, у Словаччині теж намагаються переформатовувати свою роботу через велику кількість переселенців з України, а саме – жінок.

Їм наразі пропонують такі вакансії:

Допомога біженцям у Словаччині

Для того щоб отримати допомогу чи додаткову інформацію, українські біженці можуть скористатися такими посиланнями:

Біженці з України мають право на основну допомогу та допомогу в тому ж розмірі та на тих самих умовах, що й громадяни Словацької Республіки. Єдиним винятком є ​​надбавка на дитину на утриманні, яка поширюється на будь-яку дитину того віку, у якому вона в іншому випадку навчалася б у школі, навіть якщо вона зараз цього не робить.

Відповідно до положення про матеріальну допомогу біженці один раз на місяць можуть отримати такі кошти:

  • €68,80 (2227 грн) на особу;
  • €130,90 (4238 грн) на особу з дітьми (від 1 до 4 дітей);
  • €119,60 (3872 грн) на пару без дітей;
  • €179 (5795 грн) на пару з дітьми (від 1 до 4 дітей);
  • €191,20 (6190 грн) на особу з більш ніж 4 дітьми;
  • €241,30 (7812 грн) на пару з більш ніж 4 дітьми.

Нагадаємо, що українці, які приїхали до Польщі з 24 лютого, зможуть отримати допомогу "Сім’я 500+", починаючи з 26 березня.

Раніше ми писали, які держави виплачують допомогу українським переселенцям.

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