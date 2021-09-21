Гривня зміцнилася: долар застопорився, а євро хитнуло вниз

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 22 вересня

Долар в Україні ніяк не змінився в ціні / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на середу, 22 вересня:

21.09 22.09 зміна 1 долар США 26,71 грн 26,71 грн 0 1 євро 31,27 грн 31,57 грн +0,20

Поки курс долара в Україні застопорився, євро виріс на 30 копійок.

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Що буде з курсом долара

Аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак розповів "Сьогодні", що світові ризики падіння фондових ринків США, або нестабільність зростання криптовалюті, або попит на золото, як основний антиінфляційний інструмент у світі, – не створюють передумов для падіння гривні до кінця вересня.

"На тижні з 20 вересня курс продажу готівкового долара в Україні триматиметься в діапазоні 26,6-27 гривень. Причина стабільності гривні в тому, що монетарна політика була змінена в бік посилювання, і це не дозволить долару помітно зміцнитися", – стверджує експерт.

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко також говорить, що невеликі коливання курсу можливі, в тому числі і зі зміною тренда щодо долара на спадний і знову на висхідний, але це не означає, що настала пора девальвації гривні.

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Як змінювався курс:

У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.

Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.