Гривня укрепилась: доллар застопорился, а евро качнуло вниз

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 22 сентября

Доллар в Украине никак не изменился в цене / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 22 сентября:

21.09 22.09 Изменение 1 доллар США 26,71 грн 26,71 грн 0 1 евро 31,27 грн 31,57 грн +0,20

Пока курс доллара в Украине застопорился, евро вырос на 30 копеек.

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Что будет с курсом доллара

Аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак рассказал "Сегодня", что мировые риски падения фондовых рынков США, или нестабильность роста криптовалют, или спрос на золото, как основной антиинфляционный инструмент в мире, – не создают предпосылок для падения гривни до конца сентября.

"На неделе с 20 сентября курс продажи наличного доллара в Украине будет держаться в диапазоне 26,6-27 гривен. Причина стабильности гривни в том, что монетарная политика была изменена в сторону ужесточения, и это не позволит доллару заметно укрепиться", – утверждает эксперт.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко также говорит, что небольшие колебания курса возможны, в том числе и с изменением тренда по доллару на нисходящий и снова на восходящий, но это не значит, что настала пора девальвации гривни.

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Как менялся курс:

В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд – с марта 2021-го.

Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел на 8,1%.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.