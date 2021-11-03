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СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Євро покотився вниз, а долар зупинився – курс НБУ

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
3 листопада, 08:58
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 3 листопада
НБУ змінив курс долара
НБУ змінив курс долара / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на середу, 3 листопада, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 26,29 грн;
  • 1 євро – 30,49 грн;
  • 1 злотий – 6,62 грн.;
  • 10 російських рублів – 3,66 грн.

Курс долара в ціні не змінився, а євро – знизився на 5 копійок. Злотий подорожчав на 5 копійок, а рубль – на 4 копійки.

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Як змінився курс долара та євро на міжбанку

  • 2 листопада долар подешевшав на 2 копійки у купівлі та продажу. До завершення торгів він коштував 26,27/26,29 грн (купівля/продаж).
  • Євро також подешевшав на 1 копійку в купівлі, а у продажу курс залишився таким, як і був 1 листопада. До закриття євро торгували на рівні 30,45/30,48 грн (купівля/продаж).

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

Також ми писали, що за "Індексом БігМаку" долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%

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