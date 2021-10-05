Євро і долар різко впали в ціні – курс НБУ

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на середу, 6 жовтня:
|5.10
|6.10
|зміна
|1 долар США
|26,57 грн
|26,42 грн
|-0,15
|1 євро
|30,93 грн
|30,65 грн
|-0,28
У порівнянні з попереднім банківським днем долар подешевшав на 15 копійок, а євро на цілих 28.
Що відбувається на валютному ринку
Долар продовжує спростовувати прогнози економічних експертів, які очікували його різкого подорожчання.
Замість того, щоб злетіти в ціні, валюта подешевшала за минулий тиждень і курс повернувся на рівень десятиденної давності.
Гривня навіть увійшла в ТОП-10 найприбутковіших валют світу за 2021 рік, протягом цього часу вона зміцнилася до долара на 7%.
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Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що головний фактор стабільності і невеликого зміцнення національної валюти – це відновлення Мінфіном результативних аукціонів з продажу гривневих цінних паперів внутрішньої держпозики.
Про те, чого далі чекати від курсу долара, читайте в нашому матеріалі.