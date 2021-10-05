Євро і долар різко впали в ціні – курс НБУ

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара на 6 жовтня

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на середу, 6 жовтня:

5.10 6.10 зміна 1 долар США 26,57 грн 26,42 грн -0,15 1 євро 30,93 грн 30,65 грн -0,28

У порівнянні з попереднім банківським днем долар подешевшав на 15 копійок, а євро на цілих 28.

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Що відбувається на валютному ринку

Долар продовжує спростовувати прогнози економічних експертів, які очікували його різкого подорожчання.

Замість того, щоб злетіти в ціні, валюта подешевшала за минулий тиждень і курс повернувся на рівень десятиденної давності.

Гривня навіть увійшла в ТОП-10 найприбутковіших валют світу за 2021 рік, протягом цього часу вона зміцнилася до долара на 7%.

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Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що головний фактор стабільності і невеликого зміцнення національної валюти – це відновлення Мінфіном результативних аукціонів з продажу гривневих цінних паперів внутрішньої держпозики.

Про те, чого далі чекати від курсу долара, читайте в нашому матеріалі.