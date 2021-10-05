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СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Евро и доллар резко упали в цене – курс НБУ

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
5 октября, 16:25
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару на 6 октября
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 6 октября:

5.106.10Изменение
1 доллар США26,57 грн26,42 грн-0,15
1 евро30,93 грн30,65 грн-0,28

По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подешевел на 15 копеек, а евро на целых 28.

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Что происходит на валютном рынке

Доллар продолжает опровергать прогнозы экономических экспертов, которые ожидали его резкого подорожания.

Вместо того чтобы взлететь в цене, валюта подешевела за прошлую неделю и курс вернулся на уровень десятидневной давности.

Гривня даже вошла в ТОП-10 самых прибыльных валют мира за 2021 год, в течение этого времени гривня укрепилась к доллару на 7%.

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Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что главный фактор стабильности и небольшого укрепления национальной валюты – это возобновление Минфином результативных аукционов по продаже гривневых ценных бумаг внутреннего госзайма.

О том, чего дальше ждать от курса доллара, читайте в нашем материале.

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