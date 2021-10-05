Евро и доллар резко упали в цене – курс НБУ

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару на 6 октября

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 6 октября:

5.10 6.10 Изменение 1 доллар США 26,57 грн 26,42 грн -0,15 1 евро 30,93 грн 30,65 грн -0,28

По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подешевел на 15 копеек, а евро на целых 28.

Реклама

Что происходит на валютном рынке

Доллар продолжает опровергать прогнозы экономических экспертов, которые ожидали его резкого подорожания.

Вместо того чтобы взлететь в цене, валюта подешевела за прошлую неделю и курс вернулся на уровень десятидневной давности.

Гривня даже вошла в ТОП-10 самых прибыльных валют мира за 2021 год, в течение этого времени гривня укрепилась к доллару на 7%.

Реклама

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что главный фактор стабильности и небольшого укрепления национальной валюты – это возобновление Минфином результативных аукционов по продаже гривневых ценных бумаг внутреннего госзайма.

О том, чего дальше ждать от курса доллара, читайте в нашем материале.