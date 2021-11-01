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СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Долар в Україні застопорився — офіційний курс

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
1 листопада, 17:15
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 2 листопада
Нацбанк встановив новий курс валют
Нацбанк встановив новий курс валют / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на вівторок, 2 листопада:

1.112.11Зміна
1 долар США26,28 грн 26,29 грн +0,01
1 євро30,59 грн 30,44 грн -0,15

Порівняно з курсом, який НБУ встановлював на понеділок, 1 листопада, курс долара став вищим на 1 копійку, а євро знизився в ціні на 15 копійок.

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Що відбувається із доларом на міжбанку

Як розповів Андрій Шевчишин, керівник відділу аналітики ГК Forex Club, гривня відкривала перший торговий день листопада поблизу позначки 26,3 гривні за долар США. Через те, що учасники ринку займають вичікувальну позицію, спред між курсом купівлі та продажу залишався широким.

"Більша частина України перебуває в "червоній" епідеміологічній зоні з жорсткими обмеженнями, що пригнічує ділову активність. Це обмежує імпорт та попит на валюту", – каже експерт.

Він вважає, що через локдаун активність валютного ринку знижується, а курс протримається у невеликому торговому коридорі, аж до виходу з обмежень. Андрій Шевчишин очікує на збереження руху гривні найближчим часом у діапазоні 26,3-26,4 гривень за долар США.

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Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

Також ми писали і про те, що, за "Індексом БігМаку", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%

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