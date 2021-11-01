Доллар в Украине застопорился — официальный курс

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 2 ноября

Нацбанк установил новый курс валют / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 2 ноября:

1.11 2.11 Изменение 1 доллар США 26,28 грн 26,29 грн +0,01 1 евро 30,59 грн 30,44 грн -0,15

По сравнению с курсом, который НБУ устанавливал на понедельник, 1 ноября, курс доллара стал выше на 1 копейку, а евро снизился в цене на 15 копеек.

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Что присходит с долларом на межбанке

Как рассказал Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club, гривна открывала первый торговый день ноября вблизи отметки 26,3 гривен за доллар США. Из-за того, что участники рынка занимают выжидательную позицию, спред между курсом покупки и продажи оставался широким.

"Большая часть Украины находиться в "красной" эпидемиологической зоне с жесткими ограничениями, что угнетает деловую активность. Это ограничивает импорт и спрос на валюту", – говорит эксперт.

Он считает, что из-за локдауна активность валютного рынка снижается, а курс продержится в небольшом торговом коридоре, вплоть до выхода из ограничений. Андрей Шевчишин ожидает сохранение движения гривны в ближайшее время в диапазоне 26,3-26,4 гривен за доллар США.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

Также мы писали и о том, что, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.