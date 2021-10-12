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Долар в Україні кинувся вгору – курс НБУ

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
12 жовтня, 09:00
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 12 жовтня
НБУ розрахував новий курс валют
НБУ розрахував новий курс валют / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на вівторок, 12 жовтня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 26,36 грн;
  • 1 євро – 30,5 грн;
  • 1 злотий – 6,65 грн;
  • 10 російських рублів – 3,68 грн.

У порівнянні з попереднім банківським днем, 11 жовтня, долар подорожчав на 1 копійку, а євро знизився в ціні на 2 копійки. Тим часом злотий також подорожчав на 5 копійок. Рублі подорожчали на 2 копійки.

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Що було з курсом долара і євро на міжбанку

  • 11 жовтня долар подешевшав на 2 копійки в покупці і продажу. До завершення торгів він коштував 26,34/26,36 грн (купівля/продаж).
  • Євро подешевшав на 1 копійку в покупці і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 30,49/30,51 грн (купівля/продаж).

Що буде з доларом в 2022 році

Як сайту "Сьогодні" розповів глава Ради Незалежної асоціації банків України Роман Шпек, на валютному ринку буде стабільна ситуація, оскільки кілька факторів забезпечують міцну підтримку гривні.

Тим часом керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин дав менш оптимістичний прогноз. За його словами, при стандартному сценарії курс буде коливатися в межах 28,3-28,9 грн/дол., а при негативному може підскочити до 33-35 грн./дол.

Які ще прогнози щодо курсу долара дали експерти – в матеріалі.

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