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Долар впав до мінімуму за останні 1,5 року

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
8 жовтня, 08:30
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 8 жовтня
НБУ розрахував новий курс
НБУ розрахував новий курс / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на п'ятницю, 8 жовтня:

  • 1 долар США – 26,33 грн;
  • 1 євро – 30,43 грн;
  • 1 злотий – 6,70 грн;
  • 10 російських рублів – 3,66 грн.

У порівнянні з попереднім банківським вдень долар подешевшав на 2 копійки, а євро навпаки почав рости, валюта піднялася в ціні 2 копійки.

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Польський злотий також зміцнив позиції, тепер валюта коштує на 8 копійок дорожче. Подорожчав і російський рубль, правда не так сильно, всього на три копійки.

Що відбувається на валютному ринку

На початку жовтня долар спростував всі прогнози експертів, які прогнозували його подорожчання. Більше тижня долар стрімко падав і повернувся на рівень десятиденної давності.

Головною причиною такого зміцнення гривні член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає відновлення Мінфіном результативних аукціонів з продажу гривневих цінних паперів внутрішньої держпозики.

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Які ще прогнози дали експерти і що чекати від курсу далі , читайте в матеріалі.

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