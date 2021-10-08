Доллар упал до минимума за последние 1,5 года

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 8 октября

НБУ рассчитал новый курс / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 8 октября:

1 доллар США – 26,33 грн;

1 евро – 30,43 грн;

1 злотый – 6,70 грн;

10 российских рублей – 3,66 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подешевел на 2 копейки, а евро наоборот начал расти, валюта поднялась в цене 2 копейки.

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Польский злотый также укрепил позиции, теперь валюта стоит на 8 копеек дороже. Подорожал и российский рубль, правда не так сильно, всего на три копейки.

Что происходит на валютном рынке

В начале октября доллар опроверг все прогнозы экспертов, которые прогнозировали его подорожание. Больше недели доллар стремительно падал и вернулся на уровень десятидневной давности.

Главной причиной такого укрепления гривни член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает возобновление Минфином результативных аукционов по продаже гривневых ценных бумаг внутреннего госзайма.

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Какие еще прогнозы дали эксперты и что ждать от курса дальше, читайте в материале.