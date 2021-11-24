Долар стрімко набирає обертів – що буде з курсом гривні 24 листопада

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 24 листопада

Що буде з курсом валют 24 листопада / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на середу, 24 листопада, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 26,86 грн;

1 євро – 30,23 грн;

1 злотий – 6,41 грн;

10 російських рублів – 3,58 грн.

Курс долара зріс на 21 копійку, а євро – на сім копійок. У той же час, злотий подорожчав на одну копійку, а рубль – на дві.

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Що відбуватиметься на ринку валют в Україні

За словами керівника відділу аналітики ДК Forex Club Андрія Шевчишина, гривня втрачає свої позиції, оскільки експертів та інвесторів непокоїть можливе масштабне військове вторгнення Росії до України.

"За підсумками минулого тижня нерезиденти скоротили свій портфель ОВДП на 1,2 млрд грн. Отже, з другої половини листопада сумарно продаж ОВДП нерезидентами перевищив 3 млрд грн, що досить істотно для ринку", – заявив Шевчишин.

Аналітик зазначає, що спекулятивні настрої також підживлюють розворот гривні, і Нацбанк знову стає ключовою силою для згладжування тенденції.

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Раніше ми писали, що буде з курсом долара в Україні найближчим часом.

"Сьогодні" також розповідали, наскільки сильно гривня недооцінена валюта за "Індексом БагМаку".