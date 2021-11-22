Долар злетів у ціні: НБУ розрахував для українців новий курс гривні

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 22 листопада

Курс долара виріс на 13 копійок / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на понеділок, 22 листопада, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 26,57 грн.;

1 євро – 29,98 грн;

1 злотий – 6,41 грн.;

10 російських рублів – 3,62 грн.

Курс долара зріс на 13 копійок, євро на 1 копійку. У той же час, злотий подешевшав на 2 копійки, а рубль на 1 зріс.

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Що буде із доларом?

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко не впевнений, що гривня зміцнюватиметься. Але гривневі депозити поки що, як і раніше, вигідніші за валютні заначки. Експерт пропонує поступово диверсифікувати заощадження, переказувати частину їх у валюту.

А керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин пропонує інвестувати у валюту, незважаючи на те, що це вже не так вигідно як тиждень тому.

"Треба купувати не на максимальному курсі, а на його відкатах, які обов'язково будуть, тоді у середньостроковій перспективі буде прибуток", – уточнив експерт.

Раніше ми повідомляли, що ситуація на кордонах змушує нервувати західних інвесторів, тому вартість українських єврооблігацій падає, відображаючи ризики, що ростуть для нерезидентів.