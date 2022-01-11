Долар різко взяв паузу: НБУ розрахував новий курс валют

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 11 січня

Розповідаємо, що буде з курсом долара найближчим часом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на вівторок, 11 січня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 27,50 грн.;

1 євро – 31,11 грн;

1 злотий – 6,86 грн.;

10 російських рублів – 3,66 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем 10 січня долар ніяк не змінився в ціні, євро також завмер на місці. Курс злотого зріс на п'ять копійок, а рубль піднявся на шість копійок.

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Що було із курсом валют на міжбанку?

10 січня курс долара відкрив торги зі значеннями 27,49/27,51 грн, до закриття міжбанку вони піднялися до 27,51/27,53 грн. Мінімальні котирування під час торгів становили 27,48 грн у покупці та 27,50 грн у продажу.

Торги з євро відкрилися з показниками 31,1461/31,1578 грн, а на закритті міжбанку котирування становили 31,0725/31,0923 грн.

До чого готуватися українцям найближчим часом?

Як розповів у коментарі "Сьогодні" аналітик Roboforex Андрій Гойлов, зростання ціни на енергоносії та глобальна інфляція можуть стати серйозною загрозою стабільності ринку валют в Україні.

Всі ці фактори можуть призвести до того, що взимку гривня дуже девальвує. За прогнозами експерта, наступного тижня, з 10 по 14 січня, долар США зміцниться на рівні 27,70 грн, а євро зросте до 31,45 грн.

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Раніше наші експерти вже пояснювали, чому перші кілька місяців валюта буде волатильною. Ми також розповідали, чи варто найближчим часом купувати долари.