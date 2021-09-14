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Долар різко розвернувся вгору – курс НБУ

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
14 вересня, 08:47
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 14 вересня
Долар в Україні подорожчав
Долар в Україні подорожчав / Фото: Сьогодні, REUTERS

Національний банк України (НБУ) на вівторок, 14 вересня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 26,7 грн;
  • 1 євро – 31,45 грн;
  • 1 злотий – 6,9 грн;
  • 10 російських рублів – 3,66 грн.

У порівнянні з 13 вересня долар виріс в ціні на 2 копійки.Водночас курс євро знизився на 13 копійок. Злотий і російські рублі також німого впали в ціні – на 5 і 4 копійки відповідно.

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На міжбанку 13 вересня долар і євро подешевшали.

  • Долар подешевшав на 8 копійок в покупці і продажу. До завершення торгів він коштував 26,66 / 26,68 грн (купівля/ продаж).
  • Євро став нижче в ціні на 19 копійок в покупці і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 31,45/31,48 грн (купівля/продаж).

Як змінювався курс:

  • У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.
  • Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
  • З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%.
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Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

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