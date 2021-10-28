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СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Долар продовжив тренд на зниження: скільки тепер коштує валюта

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
28 жовтня, 17:30
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 29 жовтня
Долар в Україні подешевшав
Долар в Україні подешевшав / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на п'ятницю, 29 жовтня:

28.1029.10Зміна
1 долар США26,37 грн 26,33 грн -0,04
1 євро30,65 грн 30,5 грн -0,15

Порівняно з курсом, який НБУ встановлював на четвер, 28 жовтня, курс долара знизився на 4 копійки, а євро став нижчим на 15 копійок.

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Що відбувається з доларом на міжбанку

Аналітик Roboforex Андрій Гойлов розповів, що очікує до кінця поточного тижня курс долара США до гривні до 26,45, а єдина європейська валюта, судячи з усього, скоригується до позначки 30,75.

"У середу курс долар США до гривні трохи ослаб. НБУ виходив на міжбанк з валютними інтервенціями на купівлю. Регулятор придбав на ринку близько 5 млн доларів США. Торгова сесія середи щодо валютної пари долар/гривня завершилася на рівні 26,37, курс євро знизився до позначки 30,63", – каже експерт.

Він зазначає, що на аукціоні, що пройшов у вівторок з розміщення ОВДП, Мінфін України залучив до держбюджету 17,21 млрд грн. Середньозважена дохідність за "довгими" паперами піднялася вище 13%, що спричинило зростання інтересу інвесторів до ОВДП цих випусків.

"Відзначено також участь нерезидентів у розміщенні, проте їх вкладення з початку поточного місяця скоротилися на 4,87 млрд грн – до 93,56 млрд. Якщо вони почнуть виводити кошти, отримані від продажу ОВДП, в материнські юрисдикції, гривня опиниться під сильним тиском", – каже Андрій Гойлов.

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Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

Також ми писали і про те, що, за "Індексом БігМаку", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%

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