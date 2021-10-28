Доллар продолжил тренд на снижение: сколько теперь стоит валюта

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 29 октября

Доллар в Украине подешевел / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 29 октября:

28.10 29.10 Изменение 1 доллар США 26,37 грн 26,33 грн -0,04 1 евро 30,65 грн 30,5 грн -0,15

По сравнению с курсом, который НБУ устанавливал на четверг, 28 октября, курс доллара снизился на 4 копейки, а евро стал ниже на 15 копеек.

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Что происходит с долларом на межбанке

Аналитик Roboforex Андрей Гойлов рассказал "Сегодня", что ожидает до конца текущей недели курс доллара США к гривне до 26,45, а единая европейская валюта, судя по всему, скорректируется до отметки 30,75.

"В среду курс доллар США к гривне немного ослаб. НБУ выходил на межбанк с валютными интервенциями на покупку. Регулятор приобрел на рынке около 5 млн долларов США. Торговая сессия среды по валютной паре доллар/гривна завершилась на уровне 26,37, курс евро снизился до отметки 30,63", – говорит эксперт.



Он отмечает, что на прошедшем во вторник аукционе по размещению ОВГЗ Минфин Украины привлек в госбюджет 17,21 млрд грн. Средневзвешенная доходность по "длинным" бумагам поднялась выше 13%, что стало причиной роста интереса инвесторов к ОВГЗ этих выпусков.

"Отмечено также участие нерезидентов в размещении, однако их вложения с начала текущего месяца сократились на 4,87 млрд грн – до 93,56 млрд. Если они начнут выводить полученные от продажи ОВГЗ средства в материнские юрисдикции, гривня окажется под сильным давлением", – говорит Андрей Гойлов.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

Также мы писали и о том, что, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.