Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❌ ДТП с мажором в Харькове 🚫 Жесткий карантин 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей

Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Доллар продолжил тренд на снижение: сколько теперь стоит валюта

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
28 октября, 17:30
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 29 октября
Доллар в Украине подешевел
Доллар в Украине подешевел / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 29 октября:

28.1029.10Изменение
1 доллар США26,37 грн26,33 грн-0,04
1 евро30,65 грн30,5 грн-0,15

По сравнению с курсом, который НБУ устанавливал на четверг, 28 октября, курс доллара снизился на 4 копейки, а евро стал ниже на 15 копеек.

Реклама

Что происходит с долларом на межбанке

Аналитик Roboforex Андрей Гойлов рассказал "Сегодня", что ожидает до конца текущей недели курс доллара США к гривне до 26,45, а единая европейская валюта, судя по всему, скорректируется до отметки 30,75.

"В среду курс доллар США к гривне немного ослаб. НБУ выходил на межбанк с валютными интервенциями на покупку. Регулятор приобрел на рынке около 5 млн долларов США. Торговая сессия среды по валютной паре доллар/гривна завершилась на уровне 26,37, курс евро снизился до отметки 30,63", – говорит эксперт.

Он отмечает, что на прошедшем во вторник аукционе по размещению ОВГЗ Минфин Украины привлек в госбюджет 17,21 млрд грн. Средневзвешенная доходность по "длинным" бумагам поднялась выше 13%, что стало причиной роста интереса инвесторов к ОВГЗ этих выпусков.

"Отмечено также участие нерезидентов в размещении, однако их вложения с начала текущего месяца сократились на 4,87 млрд грн – до 93,56 млрд. Если они начнут выводить полученные от продажи ОВГЗ средства в материнские юрисдикции, гривня окажется под сильным давлением", – говорит Андрей Гойлов.

Реклама

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

Также мы писали и о том, что, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.37

Российский рубль (₽)

0.3762

Евро (€)

30.64

Нововведения
Что ждет украинцев в ноябре?
Интересно!
Ценовая политика
А что с ценами в октябре?

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Рекордная сумма
Отказ от налички
Хочу знать подробнее
Поройся в копилке
Мелочь по цене "евробляхи"
Интересно!
Черное золото
Подземные миллиарды
Прибыль впечатляет!
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
Бизнес-экономика
Что изменит карантин?
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Интересно!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,01
18,58
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,59
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять