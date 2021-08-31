Долар на міжбанку рвонув вгору: що відбувається з курсом

Аналітики вважають, що в останній день літа на міжбанк вийдуть практично всі клієнти, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю

Валюта знову дорожчає / Фото: Сьогодні

Долар на міжбанку 31 серпня після того, як трохи знизився за офіційним курсом, трохи виріс в ціні – до 26,85-26,88.

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Як вважають аналітики Minfin, на торгах по долару попит почав переважати над пропозицією і котирування ростуть.

"З огляду на фактор кінця місяця, Нацбанку швидше за все доведеться активно бути присутнім на торгах, щоб згладжувати перекоси попиту і пропозиції протягом дня. І як завжди, саме його цінники і будуть основним курсовим "маяком" для всього міжбанку", – кажуть аналітики.

Як курс долара на міжбанку змінився за місяць/Minfin

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Імовірно, деякі компанії будуть закривати на 1 вересня свої угоди по валюті в іноземними партнерами.

Як змінювався курс долара

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

Також повідомлялося, що Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року: